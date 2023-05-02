"Можливості зросли": генерал США висловився про військовий потенціал України

За словами Марка Міллі, країни НАТО та всі європейські партнери України допомогли підготувати, укомплектувати та озброїти близько дев'яти бригад загальновійськових, бронетанкових та механічних піхотних військ ЗСУ.

У Збройних сил України зараз є можливість проводити наступальні операції, а їхня здатність до оборони суттєво зросла порівняно з минулим роком. Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Foreign Affairs.

Відповідаючи на запитання про очікування від українського контрнаступу, Міллі зазначив, що не хоче розмірковувати про конкретний наступ, проте наголосив на суттєвому зростанні потенціалу ЗСУ. За його словами, до підтримки українських сил причетні країни НАТО та всі європейські партнери Києва.

"Що я скажу, то це те, що за останні кілька місяців українці звернулися до нас за допомогою, військовою допомогою, допомогти їм, навчити, укомплектувати, озброїти їхні сили. Зокрема, близько дев'яти бригад загальновійськових, бронетанкових та механічних піхотних військ", — сказав американський генерал.

Як зазначає Міллі, ВСУ зараз мають потенціал для проведення наступальних операцій. Крім того, спроможність української армії до оборони суттєво зросла порівняно з минулим роком.

"Так що, я думаю, їх можливості значно збільшилися. Таким чином вони можуть або атакувати, або захищатися", — сказав генерал.

Міллі також заявив, що не хоче висувати припущення про можливу дату початку контрнаступу. Він зазначив, що терміни залежать тільки від української сторони, оскільки Київ має все необхідне для планування та координації наступальної операції.

Нагадаємо, що 1 травня полковник морської піхоти США у відставці Марк Канчіан припустив, що контрнаступ ЗСУ у Криму може відбуватися у кілька етапів. На його думку, перша фаза може завершитися через місяць, а потім буде фаза відновлення та відновлення наступальних дій.

Ще ми писали про те, що за даними Білого дому від 1 травня, США надали Україні майже всю військову допомогу, що запитується, для проведення анонсованого контрнаступу. Окрім того, очікується оголошення нового пакету військової допомоги для ЗСУ.