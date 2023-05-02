"Залишилися хіба що THAAD": Резніков назвав, якої системи не вистачає ППО ЗСУ

Протиракетний комплекс THAAD, як вважає голова Міноборони Олексій Резніков, здатен допомогти Україні захистити свій повітряний простір від російських ракет та авіації.

Протиповітряна оборона України отримала різноманітні системи для боротьби з російською авіацією та безпілотниками, але не завадив би протиракетний комплекс THAAD. Про це 2 травня в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник Міноборони Олексій Резніков.

Він зазначив, що ЗСУ вже отримали NASAMS, Patriot, SAMP-T та IRIS-T. Ці системи політик назвав найкращими. Резніков висловив сподівання, що така техніка надійде у майбутньому.

"Залишилися хіба що THAAD, але їх лише кілька систем у США", – заявив він.

Керівник Міноборони додав, що не розповідає, яка техніка та у якій кількості до нас заходить, оскільки це не потрібно знати ворогові. Відповідною інформацією, з його слів, володіє Генеральний штаб ЗСУ та усі командувачі, які застосовують у боях ці сили.

Прокоментував і ймовірну передачу Україні ракет ATACMS. З його слів, такого озброєння не так багато. Резніков назвав це прагматичним рішенням.

"Тут ще, звичайно, ось ця фантомна історія з "червоними лініями", – пояснив політик.

Він нагадав, як ЗСУ отримали перші HIMARS. Військові показали, що вміють користуватися цією технікою. Тепер українські війська отримали достатню кількість пускових установок, а також Mars II, М270 MLRS, і французькі LRU. До цих систем, як зазначив міністр, боєприпаси надходять.

Характеристики THAAD

Протиракетний комплекс рухомого наземного базування THAAD використовуються для перехоплення ракет середньої дальності. Дальність стрільби до 200 км. Дальність виявлення РЛС становить до 1000 км.

Нагадаємо, що аналітик із Британії розповів, чому українська ППО "пропускає" російські ракети. Зі слів професора Майкла Кларка, ЗСУ щомісяця використовують приблизно дві сотні ракет C-300, але ці боєприпаси можуть закінчитися в найближчому майбутньому. Україна, на його думку, заощаджує ракети перед контрнаступом.