Ракетний удар по Умані: у зруйнованому будинку загинула ціла родина
Сусід сім'ї намагався допомогти жінці та дівчинці, які залишилися живими, але не зміг. За кілька хвилин після ракетного удару кутова квартира на дев'ятому поверсі повністю зруйнувалася та впала.
В Умані, яку 28 квітня ЗС РФ атакували ракетами, готуються попрощатися з цілою родиною, яка загинула під час ракетного удару. Про це 2 травня написав "Обозреватель".
Відомо, що родина жила у кутовій квартирі на останньому поверсі. Там розташовані квартири, які найбільше постраждали від вибухів та пожежі.
Під час ракетної атаки у квартирі по вулиці Комарова, 25 перебували:
- учениця ліцею Аліна Барченко (10 років);
- старший брат дівчинки Андрій Лисак (16 років);
- Ірина Барченко (39 років);
- Наталія (43 роки);
- Любов Барченко (68 років).
Сусід сім'ї розповів журналістам про те, що за кілька секунд після ракетного удару чув плач дитини та жіночий крик. Чоловік спробував відчинити двері до квартири й випустити жінку та 10-річну дівчинку. Він не зміг цього зробити, тому що вхідні двері заклинило.
"А потім все обвалилося і плач затих", — розповів чоловік.
Також медійникам стало відомо, що 43-річна Наталія не проживала у зруйнованій ракетним обстрілом квартирі. Напередодні обстрілу міста ЗС РФ вона приїхала з Черкас відвідати маму похилого віку. Любов Барченко була рада приїзду доньки та вмовила її залишитися в Умані ще на день. Сама ж Наталія хотіла виїхати із міста додому 27 квітня.
Нагадаємо, 1 травня в Умані врятували кота із родини переселенців, які втратили дітей. Для того, щоб доставити тварину в безпечне місце, розгорнули цілу рятувальну операцію. Дещо пізніше з'ясувалося, що кіт належав родині переселенців, які під час обстрілу 28 квітня втратили двох дітей.
А 30 квітня стало відомо про те, що в Умані попрощалися з двома загиблими під час ракетного обстрілу дітьми. Окрім дітей, в неділю 30 квітня, поховали ще трьох дорослих, які також стали жертвами ракетної атаки. Наймолодшій дитині, з якою прощалися сьогодні, було дев'ять років. Водночас разом із дівчинкою відспівували й старшого на кілька років хлопчика.