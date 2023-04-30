Трагедія в Умані: місто попрощалося з двома загиблими під час ракетного обстрілу дітьми (фото)

Окрім дітей, сьогодні, в неділю 30 квітня, поховали ще трьох дорослих, які також стали жертвами ракетної атаки. Наймолодшій дитині, з якою прощалися сьогодні, було дев'ять років. Водночас разом із дівчинкою відспівували і старшого на кілька років хлопчика.

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У неділю, 30 березня, Україна попрощалася з людьми, які загинули внаслідок обстрілу Умані ЗС РФ у ніч проти 28 квітня. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у телеграм-каналі обласної військової адміністрації регіону.

"Траур — не формальність, а щонайменше, що кожен може зробити, щоб підтримати тих, хто втратив найцінніше", — написав чиновник.

Він також зазначив, що обстріл Умані, який забрав життя мирних людей, — це спільний біль для кожного українця.

Крім того, Табурець опублікував список загиблих від ракетного удару, яких ховали сьогодні. Це:

Ремез Наталія Леонідівна 1961 р. н.;

Тройчук Уляна Романівна 2014 р. н.;

Корінна Світлана Григорівна 1963 р. н.;

Шульга Софія Дмитрівна, 2011 р. н.;

Писарєв Кирило Анатолійович 2005 р. н.

Обстріл Умані 28 квітня: у місті попрощалися з убитими дітьми

Наймолодшій із померлих внаслідок ракетного обстрілу ЗС РФ Софії Шульзі було дев'ять років.

Церемонія прощання із вбитими городянами розпочалася о 15:00. Але вже задовго до цього місцеві жителі почали приносити на місце трагедії квіти та м'які іграшки.

30 квітня в одній і церков Умані попрощалися із загиблими дітьми

Відомо, що загиблих дітей відспівали у церкві. Спочатку туди занесли дві труни: блакитну та фіолетову. Вони були закриті кришками. За кілька хвилин їх зняли. Присутні на похороні почали класти у труни букети квітів та іграшки. Їх було так багато, що в якийсь момент не стало видно тіл загиблих дітей.

Люди несуть квіти та іграшки до будинку, в якому 28 квітня загинули дорослі та діти Фото: Національна поліція

У ніч проти 28 квітня російська ракета потрапила в багатоповерхівку в Умані. Одна із мешканок постраждалого будинку в Умані записала відео в перші хвилини прильоту та показала наслідки удару російської ракети.

Цього ж дня дівчина показала квартиру після удару ЗС РФ по Умані. Мешканці будинку, до якого потрапила російська ракета, вдалося зняти наслідки вибуху. На кадрах було видно вибиті вікна в дитячій спальні, пошкоджені меблі та сліди крові на підлозі.