"Погана історія": Зеленський відверто висловився про витік секретних документів Пентагону

За словами президента України, Білий дім не пов'язувався з ним щодо документів, що втекли в мережу. Про все він дізнався із новин.

Президент України Володимир Зеленський не мав жодних розмов із Білим будинком про масовий витік надсекретних документів американської розвідки. Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Washington Post.

За його словами, витік документів Пентагону завдав шкоди як Києву, так і Вашингтону. Про неї він дізнався з новин у мережі.

"Я не отримував інформацію ні від Білого дому, ні від Пентагону заздалегідь... Це безперечно погана історія", — зазначив президент.

Він також заявив, що витік дуже невигідний для репутації Сполучених Штатів.

За словами журналістів, нездатність Вашингтона захистити конфіденційну інформацію може призвести до того, що Київ ділитиметься меншим обсягом розвідданих зі Сполученими Штатами, як окремо вказали деякі українські офіційні особи.

Зеленський також відповів на питання про можливе послаблення довіри між Києвом та Вашингтоном. За словами президента, він має надто велику відповідальність, щоб демонструвати особисті почуття.

"Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики", — додав він.

Він заявив, що його головне завдання – підготувати державу до деокупації всіх територій України.

Видання пише, що до витоку розвідданих було включено інформацію про недоліки ППО Києва та подробиці про те, які бригади готувалися до контрнаступу. Зеленський сказав, що не знає, кому саме вигідний витік. За його словами, він не має часу розбиратися в цьому.

За словами журналістів, президент України відмовився підтвердити або спростувати інформацію, що міститься у витоках, або навіть назвати її "конфіденційною"

Також повідомляється, що за словами анонімного американського чиновника, знайомого з цим питанням, держсекретар Ентоні Блінкен обговорив виток Discord з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою під час телефонної розмови у квітні.

Нагадаємо, 13 квітня було заарештовано 21-річного льотчика Джека Тейшейру, який є ймовірним винуватцем зливу секретних даних Міністерства оборони США. У разі доказу його провини йому загрожує 15 років ув'язнення.

14 квітня Федеральний суд Бостона квітня висунув звинувачення Джеку Тейшейрі, підозрюваному в незаконному вилученні та зберіганні секретних документів і матеріалів Пентагону. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.