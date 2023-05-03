Україна приховує деталі контрнаступу від союзників, бо боїться нових "зливів" інформації, — Politico

За словами журналістів, високопосадовці в Києві приховують подробиці майбутнього контрнаступу. Лише кілька людей в Україні знають, як і коли все розпочнеться.

Україна у секреті деталі контрнаступу ЗСУ, бо побоюється нових "зливів" інформації. Це може загрожувати успіхам українських військ на полі бою. Про це пише видання Politico із посиланням на двох анонімних європейських чиновників.

У матеріалі йдеться про те, що через недавній витік секретних документів США, в яких звинувачують гвардійця ВПС штату Массачусетс Джека Тейшейру, у Києві утримуються від обміну інформацією з країнами-союзниками.

За словами журналістів, Україна, ймовірно, як і раніше, ділиться деякою базовою розвідувальною інформацією зі США та іншими європейськими країнами. Проте частина українських чиновників працюють над запобіганням поширенню подробиць про плани командування ЗСУ.

Також журналісти поговорили з анонімним українським депутатом. Він заявив, що високопосадовці в Києві приховують подробиці майбутнього контрнаступу.

"У країні лише кілька людей знають цей план", — сказав він.

Однак, як сказав виданню, представник міністерства оборони США сказав, жодних змін не відбулося і що Вашингтон і Київ, як і раніше, обмінюються інформацією на тому ж рівні. Не було жодної ознаки того, що Україна щось приховує від Штатів.

Як розповів представник Ради національної безпеки Джон Кірбі, українці не зобов'язані повідомляти Вашингтон про всі плани. США, як і раніше, підтримують українські операції, надаючи інформацію та розвідувані в режимі реального часу.

Інші представники адміністрації Байдена наполягають на тому, що Україна ніколи не повністю розкривала Сполученим Штатам свої військові плани.

"Вони з самого початку були скупими на інформацію", — сказало джерело.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сказав журналістам WP, що Білий дім не пов'язувався з ним з приводу витоків секретних документів Пентагону, в яких також містилися файли про український контрнаступ, втрати та інші деталі.