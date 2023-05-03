Масований обстріл України: дрони-камікадзе атакували нафтобазу в Кропивницькому (фото)

У військовій адміністрації зазначили, що в атаці на стратегічний об'єкт було задіяно три БПЛА іранського виробництва. На місці прильоту працюють екстрені служби.

Уночі 3 травня іранські дрони-камікадзе Shahed атакували нафтобазу у Кропивницькому. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram-каналі.

Приблизно о 3 годині ранку одночасно три дрони-камікадзе Shahed ("Герань-2") завдали удару по нафтобазі в обласному центрі Кіровоградської області. Обійшлося без жертв, а всі екстрені служби спрацювали оперативно.

"Ліквідація наслідків прильоту почалася відразу. Інформація про пошкодження уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Голова області також подякував Збройним силам і висловив упевненість у кінцевій перемозі України.

Нагадаємо, що в ЗСУ відзвітували про знищення дронів-камікадзе Shahed, які летіли з Брянської області й Азовського моря.

Зусиллями бійців Повітряних сил і деяких інших підрозділів ЗСУ, як зазначають у командуванні, знищено 21 дрон. Водночас у Дніпрі ворог поцілив в адміністративну будівлю.

Також повідомлялося, що під час масованого обстрілу України 3 травня вибухи були в Києві, Дніпрі, Черкасах і Запоріжжі. У повітряному просторі Києва збиті всі ворожі цілі, але в Запоріжжі зафіксовано влучення зенітних ракет С-300.

Також повідомлялося, що в Краснодарському краї РФ спалахнув резервуар із паливом. Губернатор Веніамін Кондратьєв повідомив, що пожежі присвоєно найвищий ранг складності, а на місце відправлено пожежні розрахунки та співробітників МНС РФ. Відповідальність за атаку поклали на український дрон.