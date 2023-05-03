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Закриють на в'їзд та виїзд: у Херсоні запроваджують комендантську годину майже на три доби

Обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу, говорять в ОВА.

Протягом запланованих 58 годин пересуватися та перебувати на вулицях Херсона жителям суворо заборонено. Цивільним радять заздалегідь зробити запас продуктів і медикаментів.

У прифронтовому Херсоні майже на 3 доби запроваджують комендантську годину. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Від 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня. Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста — заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд", — проінформував голова ОВА.

Він додав, що такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити мирних жителів на небезпеку.

Також він закликав херсонців запастися медикаментами та харчовими продуктами.

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Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники змушують своїх поплічників публічно відмовлятися від українського громадянства. Так окупанти намагаються "промаркувати" зрадників.

29 квітня в Херсонській облраді заявили, що розробляють план евакуації населення у разі масованих обстрілів, щоб зберегти життя мирних громадян.