Закриють на в'їзд та виїзд: у Херсоні запроваджують комендантську годину майже на три доби

Протягом запланованих 58 годин пересуватися та перебувати на вулицях Херсона жителям суворо заборонено. Цивільним радять заздалегідь зробити запас продуктів і медикаментів.

У прифронтовому Херсоні майже на 3 доби запроваджують комендантську годину. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Від 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня. Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста — заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд", — проінформував голова ОВА.

Він додав, що такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити мирних жителів на небезпеку.

Також він закликав херсонців запастися медикаментами та харчовими продуктами.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники змушують своїх поплічників публічно відмовлятися від українського громадянства. Так окупанти намагаються "промаркувати" зрадників.

29 квітня в Херсонській облраді заявили, що розробляють план евакуації населення у разі масованих обстрілів, щоб зберегти життя мирних громадян.