ЗСУ продовжують операції на островах Дніпра в Херсонській області, — ISW

Військові дослідники вважають, що українські війська намагаються розширити свою присутність у районі річки Дніпро. На геолокованих кадрах, що з'явилися 2 травня, показано рейд українських сил у порту Херсона.

Українські сили продовжують операції на островах у дельті Дніпра на Херсонщині та навколо островів. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні за 2 травня.

На геолокованих кадрах, опублікованих російським джерелом 2 травня, показано рейд українських сил у порту Херсона. Військові дослідники вважають, що спроби розширити присутність українських сил на островах продовжуються.

Масштаб цих українських позицій залишиться невизначеним, також немає відомостей про їхнє призначення. Але все ж таки ISW не прирівнюють цю активність до контрнаступальних операцій.

Карта розташування сил у Херсонській та Миколаївській областях

3 травня російські сили обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" у Херсоні. У приміщенні знаходилися люди, є жертви та постраждалі. Серед загиблих співробітники та клієнти комерційної організації.

Також повідомлялося, що Росія припинила наступ за багатьма напрямами і готується до контратаки ЗСУ. На думку британського військового експерта Майкла Кларка, російські війська можуть навіть трохи відступити від західного берега Дніпра. Таким чином дислоковані там підрозділи військ РФ не будуть відрізані при контрнаступі ЗСУ.

Нагадаємо, що аналітики ISW також назвали причину, через яку Пригожин збрехав про вбивство командувача сил тероборони України. Подібні заяви російської пропаганди, включаючи повідомлення про масований обстріл Павлограда, покликані уповільнити контрнаступ Сил оборони України, вважають співробітники американського аналітичного центру.