"Росіяни бояться": в ГУР оцінили ситуацію навколо тимчасово окупованого Криму (відео)

Активність українського руху спротиву разом з ударами ЗСУ по військових об’єктах на півострові справляє на російських окупантів "гнітюче враження".

В тимчасово окупованому Криму росіяни вже бояться абсолютно всього, серед іншого – активності дронів та партизанів, а також пусків ракет. Подробиці Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України, повідомив в інтерв’ю телеканалу "Київ".

Він зазначив, що український рух спротиву набирає сили та додаткові спроможності. Його активність разом з ударами по військових об’єктах на півострові справляє на росіян "гнітюче враження".

"Ми бачимо, що росіяни бояться", – заявив він.

Генерал-майор пояснив, що база ВМФ РФ у Севастополі ретельно охороняється. Інші об'єкти також окупанти намагаються захистити. Вони обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак проти цієї інфраструктури.

За словами Скібіцького, бойові кораблі переважно перемістили з Севастополя ближче до узбережжя Росії, зокрема до Новоросійська. У такий спосіб окупанти намагаються уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму. Звільнення півострова, на його думку, залежатиме від низки факторів, зокрема, того, як Україна спланує свою наступальну операцію.

"Все залежатиме від того, як буде спланована наша операція зі звільнення Криму", – заявив Скібіцький.

Представник ГУР додав, що моральний стан російських військовослужбовців наразі на низькому рівні. Він не виключив, що окупації підрозділи РФ можуть самостійно залишити територію півострова, але у будь-якому разі росіяни вважають Крим останньою фортецею і будуть намагатися захищати півострів до кінця.

"Якщо там буде паніка і всі почнуть тікати, то можливий "жест доброї волі", – розповів Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 3 травня ФСБ звинуватила ГУР у підготовці терактів у Криму. Агентурна мережа розвідки Міноборони, як стверджують загарбники, готувала диверсії та мала намір знешкодити колаборантів керуючої ланки.