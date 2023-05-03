Бомби "камуфлювали" під електроплити: ФСБ звинуватила ГУР у підготовці терактів у Криму

Агентурна мережа розвідки Міноборони, як стверджують загарбники, не тільки готувала диверсії, а й планувала здійснити замахи на топколаборантів Сергія Аксьонова та Володимира Константинова. Вибухові речовини нібито постачали з Болгарії через Туреччину та Грузію.

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Російські силовики повідомили про затримання членів української агентурної групи, серед яких громадяни Росії та України. Вони нібито планували серію терактів у Криму. Про це інформує РИА Новости.

Зазначається, що окупанти затримали Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського. Також затримано громадянина України та Болгарії Петранова, який начебто доправляв до Росії засоби ураження.

"У затриманих виявлено 5 готових до застосування бомб, електродетонатори, механізми радіокерування, трекери для стеження. Крім того, викрито організований українськими спецслужбами канал контрабандного постачання вибухових речовин із Болгарії, який проходив через Туреччину та Грузію. Бомби "камуфлювали" під електроплити", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські розвідники планували ліквідувати окупаційного главу Криму Сергія Аксьонова, речника парламенту Володимира Константинова, мера Ялти Яніну Павленку і пошкодити транспортну інфраструктуру півострова.

Як безпосередній організатор терактів названий заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець.

Окупаційний глава Криму прокоментував затримання українських розвідників та замах, який готувався на нього..

"Немає жодних сумнівів, що замовники злочину перебувають у Києві. Україна — терористична держава", — сказав колаборант.

За його словами, затримана в Криму група — та сама, яка підривала залізничні колії в Бахчисарайському районі.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна підходить до знакової битви для її новітньої історії, і це всі розуміють.

За словами Кирила Буданова, російська пропагандистська машина працює як еталон і повернення півострова під контроль України буде для Кремля болісним, але терпимим.