Не страшні ядерні удари: у Міноборони показали, як зберігають системи HIMARS (відео)

Український захисник під псевдонімом "капітан HIMARS" зазначив, що жодна з РСЗВ не була знищена і закликав окупантів надсилати йому координати цілей для реактивних систем, щоб уникнути удару з неба.

У Міністерстві оборони України показали умови, де зберігають реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це 3 травня повідомляє офіційна прес-служба Міністерства оборони у Twitter.

Зокрема, на офіційній сторінці відомства було опубліковано ознайомче відео, на якому показують солдата, який називає себе "капітаном HIMARS" і розповідає про те, що системи РСЗВ зберігають у військових об'єктах часів Радянського союзу.

Під відео зазначено, що це звернення — це "дружнє нагадування від капітана ХІМАРСА для пред'явлення за місцем вимоги".

"Російський солдат, мене звуть капітан HIMARS і я тримаю своє слово. Я не б'ю по розташуваннях тих секторів, звідки я отримую координати бронетехніки та складів з боєприпасами. Тобі продовжують брехати, що HIMARS практично не залишилося. Подивися в яких умовах ми зберігаємо системи HIMARS. Це військові об'єкти, збудовані ще в Радянському союзі, котрім не страшні навіть ядерні удари", — заявляє людина у формі на відео.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодної з переданих країнами-союзниками систем HIMARS.

"Російський солдат, продовжуй відправляти мені координати цілей, і тоді смерть не обрушиться на тебе з неба", — закликав військовий.

Нагадаємо, 1 травня, українські захисники випустили майже два пакети у відповідь по російських окупантах за обстріли Умані, Дніпра, Запоріжжя, Павлограда та інших українських міст.

28 квітня стало відомо про те, що три ракети, випущені з реактивної системи залпового вогню HIMARS, потрапили до будівлі, в якій було розміщено офіцерський склад Владикавказького гарнізону 58 армії РФ.