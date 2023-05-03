"Це про позицію": Верещук знову пояснила, чому не можна оформлювати паспорт РФ в окупації

За словами віцепрем'єр-міністра, ситуації бувають різними, але вона не має права рекомендувати людям оформляти ворожі документи. Тим більше, що українські військові борються за те, щоби цього ніколи не траплялося.

Віцепрем'єр України Ірина Верещук прокоментувала свою заяву про те, щоб українці на окупованих територіях у жодному разі не оформляли російське громадянство. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі 3 травня.

Ірина Верещук зазначила, що кілька днів тому висловилася про свою позицію щодо оформлення російських паспортів на окупованих територіях і не розуміє, чому це викликало таку реакцію в суспільстві.

"Так, життя складне, випадки бувають різні. Комусь російський паспорт потрібен, щоб виїхати з ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.). Комусь паспорт потрібен, щоб отримати медичну допомогу чи пенсію. Все це ясно. Людина сама прийме рішення, виходячи зі своїх життєвих обставин. Але це не означає, що я маю або можу рекомендувати людям брати ворожі паспорти. Не маю і не можу. Бо це не тільки про документи, а й про цінності та позицію", — йдеться у повiдомленнi.

Крім того, Ірина Верещук зазначила, що є величезна кількість випадків, коли українці залишають тимчасово окуповані території саме для того, щоб не отримувати насильно російський паспорт. Також низка українців воює на фронті саме для того, щоб на українській землі не відбувалася російська паспортизація, тому, як додала віцепрем'єр, її позиція є чіткою.

"Якщо в такому вигляді вона комусь незрозуміла, то нема на то ради. Всередині влади немає дискусії щодо ворожих паспортів. І з паном омбудсменом ми на одній сторінці та на одній хвилі", — підсумувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, 2 травня Ірина Верещук звернулася до мешканців окупованих територій із закликом не оформлювати у жодному разі російський паспорт. Громадян вона закликала виїжджати звідти.

30 квітня омбудсмен Дмитро Лубiнець навпаки закликав українців на непідконтрольних територіях брати паспорти РФ, щоб урятувати собі життя.