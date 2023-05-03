Артилеристи ЗСУ показали, як ефективно працювати по ворожим цілям із мінометів (відео)

Злагоджена робота бійців дозволяє зупинити спроби прориву загарбників, а застосування мінометів 120 мм знищує значну кількість живої сили російських військ.

Мінометні розрахунки бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка й надалі успішно знищують ворога. У Facebook 3 травня у підрозділу повідомили подробиці своєї роботи.

Захисники показали, як виїжджають на передову для застосування міномета 120 калібру. Вони одразу працюють по кількох цілях. Озброєння б'є дуже точно, тому бійці задоволені.

"У радіусі 20 метрів це вже непогане попадання", – зазначив один із військових.

Цілі відпрацьовується без затримок. Це дозволяє зупиняти штурм російських окупантів на українські позиції. Вся злагоджена робота бригади дозволяє зупинити спроби прориву загарбників.

"Дуже хороші міни, легенькі та летять швидко", – додав один з артилеристів.

Саме завдяки застосуванню мінометів українським захисникам вдається стримувати великі групи піхоти. Осколки від одного снаряду здатні розлетітися на відстань у сто метрів. На думку бійців, саме такий вид озброєння дозволяє боротися з масивними хвилями ворожої піхоти, яка постійно атакує позиції, зокрема на Донеччині.

Нагадаємо, 2 травня ЗСУ показали наслідки ударів ворожої авіації у Бахмуті. На відео можна побачити значні руйнування, які залишаються внаслідок застосування бойових літаків. Один з бійців зазначив, що такі вирви здатні утворитися після вибухів від авіабомб.

Також 2 травня українські захисники показали влучання ворожої артилерії у Бахмуті. У кадрі можна побачити постріл з протитанкового комплексу. Згодом артилерія РФ завдає ударів по подвір'ях будинків. Також російські загарбники влучили у багатоповерхівку. Також на відео можна побачити зруйновану інфраструктуру. Місто на Донеччині фактично перестало існувати, адже усі будівлі, споруди та комунікації знищені внаслідок регулярних ударів та обстрілів російських окупантів.