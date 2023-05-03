Керував досвідчений навідник: аналітик із США розкрив подробиці атаки на Кремль.

Американський аналітик Семюел Бендетт підкреслив, що під час атаки на Кремль використали або китайський Mugin-5, або дрон українського виробництва UJ-22.

Під час атаки Кремля в ніч на 3 травня міг використовуватися український безпілотник. Також оператор, який керував безпілотним летальним апаратом, мав достатній рівень кваліфікації. Про це сказав фахівець із безпілотників Центру військово-морських аналізів США Семюел Бендетт у коментарі The Guardian у середу, 3 травня.

За словами американського аналітика, атака на Кремль була здійснена відносно досвідченим оператора.

Переглянувши відео, на яких було знято момент атаки безпілотниками Кремля, Бендетт дійшов кількох висновків.

Він сказав, що, судячи з відео другого нальоту безпілотника, він має тонкі крила, а це вказує на атаку з боку відомого оператора.

Також військовий аналітик припустив, що над Кремлем вибухнув китайський дрон Mugin-5, вартість якого складає 9500 доларів.

За словами американського аналітика, над Кремлем міг вибухнути китайський дрон Mugin-5. Фото: Mugin UAV

Бендетт також припустив, що безпілотник також може бути UJ-22 українського виробництва, який має аналогічну швидкість та дальність дії.

Дрон українського виробництва UJ-22 Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, в середу, 3 травня, в РФ заявили, що Україна спробувала атакувати Кремль за допомогою ударного безпілотника. Представники президента Російської Федерації заявили, що російським військовим та спецслужбам вдалося вивести з ладу два БПЛА.

Цього ж дня експерт пояснив, навіщо Путіну інсценувати атаку БПЛА на Кремль. Політолог Володимир Фесенко вважає, що Росія могла переслідувати кілька цілей, готуючи інцидент із дронами. Крім логічного пояснення про підготовку масштабного теракту, також існує версія з відволіканням світової уваги своїх воєнних злочинів.