Танк Challenger 2. Що відомо про британську машину, і як вона допоможе ЗСУ

Британський Challenger 2 відрізняється від інших західних танків нарізною гарматою, бронебійно-фугасними боєприпасами та кип'ятильником для екіпажу, щоб він міг приготувати чай або підігріти їжу.

Українська армія отримала обіцяні 14 танків Challenger 2 зі Сполученого Королівства. Їх ще не було на полі битви, однак скоро це може статись. Тому Фокус розібрався, як зʼявився один із найзахищеніших танків, які його характеристики, та де він вже встиг повоювати.

Challenger 2 — історія створення одного з найзахищеніших танків у світі

Основний бойовий танк Challenger 2 — це розробка компанії Vickers Defence Systems (нині частина BAE Systems Land & Armaments). Машина є глибокою модернізацією Challenger 1. Роботи з розробки танка почалися у 1986 році. Міністерство оборони Великої Британії розмістило вимоги до танка наступного покоління. Vickers подали свої пропозиції щодо створення Challenger 2.

Відомо, що деякі високопоставлені чиновники британського оборонного відомства скептично поставились до Challenger 2, бо проєкт порівнювали з американським M1 Abrams. Однак на бік Challenger 2 став міністр кабінету міністрів Барон Янг, після чого уряд Маргарет Тетчер все ж вирішив продовжувати роботи над Challenger 2. Vickers отримала фінансування на 90 млн фунтів для розробки демонстраційної машини, яку мали продемонструвати до вересня 1990 року.

Прототип танку Challenger 2

Довіру до проєкту Challenger 2 у Міноборони Британії викликав завдяки ефективності Challenger 1 під час війни в Перській затоці. Врешті, у червні 1991 року саме британська розробка перемогла в тендері Міноборони на придбання танків. Конкурентами були Leopard 2, Leclerc та M1A2 Abrams. Vickers отримали контракт на створення 127 ОБТ та 13 машин для підготовки механіків-водіїв. Перші танки британська армія отримала в липні 1994 року.

Challenger 2 провалив приймальні випробування у ЗС Британії в 1994 році, тому його відправили на випробування прогресивного зростання надійності. Три танки проходили різні тести протягом 285 днів симуляційних боїв. Офіційно на озброєння Challeger 2 поступив лише в 1998 році. Нова машина не тільки пройшла тести надійності в експлуатації, але й перевищила усі штатні вимоги.

Під час розробки танк отримав нарізну гармату L30A1, що вирізняє британську розробку поміж всіх інших західних машин, які мають гладкоствольну гармату. Це повʼязано з тим, що британська армія продовжує надавати перевагу бронебійно-фугасним снарядам HESH, які мають більшу кінетичну енергію а також використовують свої танкові боєприпаси. Однак у такої гармати дещо менший ресурс ствола — близько 500 пострілів у порівнянні з 800-1000 у гладкоствольних.

Challenger 2 в оманській армії

Серійно танк виготовляли до 2004 року, після чого виробництво згорнули через відсутність замовлень як всередині країни, так і у світі. Єдиним іноземним замовником був Оман. Всього королівство закупило 38 танків у 1993 році та ще 20 у 1997 році.

Challenger 2 — основні характеристики "броньованої черепахи"

Танк Challenger 2 вважається одним з найзахищеніших танків у світі. З додатковим бронюванням маса машини може сягати 75 тонн. Для порівняння вага Leopard 2A4 та 2A6, які також є в ЗСУ, складає 55 та 62,5 тонни відповідно. При цьому у німецьких танків потужніші двигуни на 1500 кінських сил, що робить їх більш маневреними та потужними.

Польова дозаправка танку Challenger 2

Башта і корпус Challenger 2 виготовлені з броні Dorchester 2 покоління, деталі якої засекречені. Захист екіпажу машини був першочерговим завданням для конструкторів. Додатково можна оснащувати танк як елементами динамічного захисту, так і протикумулятивними решітками. Окрім цього силует машини зробили таким, щоб зменшити його радіолокаційну помітність.

Про те, що в британській армії цінується комфорт екіпажу, свідчить те, що у кожному танку, починаючи з Centurion до Challenger 2, є кип'ятильник, щоб танкісти могли розігріти собі їжу або зробити напій.

Технічні характеристики Challenger 2:

двигун Perkins CV12-6A на 1200 к.с;

питома потужність — 18,7 к.с. на тонну без додаткового бронювання та 16 к.с. на тонну при масі в 75 тонн;

запас ходу — приблизно 550 км по шосе;

максимальна швидкість — 59 км/г по шосе та 40 км/г по бездоріжжю;

екіпаж — 4 бійці;

озброєння — 120 мм нарізна гармата L30A1, два кулемети 7,62 мм, один із них спарений.

Окремо варто зазначити, що у Великобританії нині розробляють нові боєприпаси для танку Challeger 2 разом з Німеччиною. Це відрізняє західну школу танкобудування від радянської. Також всередині танку екіпаж не оточений боєприпасами, як в радянських. Замість автомата заряджання Challenger 2 має заряджаючого, який вручну заряджає гармату. Снаряди при цьому розміщують в захищеному відділі башти.

Транспортування Challegner 2 для навчань у Польщі

Як вже зазначалось вище, британський танк отримав нарізну гармату для бронебійно-фугасних боєприпасів. Якщо казати простими словами, то снаряд роблять з доволі тонкими стінками, а на його кінці встановлюють підривач. Під час ураження цілі боєприпас деформується, поки детонатор не підірве всю вибухову речовину у снаряді. Це створює великий тиск на обʼєкт, який викликає внутрішню руйнацію броні чи стіни будівлі. Окрім бронебійно-фугасних боєприпасів є й традиційні бронебійні, які виробляють зі збідненого урану.

У середині Challenger 2 встановлено 32-розрядний цифровий компʼютер, який дозволяє уражати цілі з більшою ймовірністю, завдяки оптиці, обчислювачам, та датчикам у різноманітних діапазонах.

Бойове застосування Challenger 2

Бойове хрещення танк отримав у миротворчих місіях у Боснії, Герцеговині та Косово. Однак там не було танкових боїв, реальні боєзіткнення британські танкісти мали під час війни в Іраці. Іракські війська мали Т-55, Т-62 та старі модифікації Т-72, а також РПГ-7 та різні ПТРК.

Сполучене Королівство не втратило жоден Challenger 2 під час зіткнення з ворогом. Були епізоди, коли танк витримував влучання 14 РПГ-7 з близької дистанції, а також ракету з ПТРК Milan. Екіпаж танка не постраждав і дочекався евакуації всередині машини.

Нарізка кадрів застосування Challenger 2 в Іраці

Єдиний раз, коли Challenger 2 було втрачено в Іраці, стався від дружнього вогню у Басрі. Один екіпаж помилково прийняв танк за ворожий та влучив снарядом у відкриту кришку командирського люка. Загинуло двоє членів екіпажу, а танк загорівся від удару.

В Україні танки Challenger 2 ще не були помічені на полі битви. Військові пройшли навчання у Британії, а самі машини вже перебувають на українській території, про що було офіційно заявлено.

В Британії працюють над Challenger 3

Згідно з концепцією майбутнього розвитку британської армії, з 227 машин 148 модернізують до рівня Challenger 3, а 79 планують списати.