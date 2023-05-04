Втрати колосальні: із РФ на окуповані території приїжджає дедалі більше лікарів, — ЦНС

За інформацією українського підпілля, загарбники створили ще одну загрозу для місцевого населення, яке залишилося без медичної допомоги. Усі сили медиків йдуть на поранених військових.

Росіяни почали завозити на окуповані території дедалі більше людей із медичною освітою. Причина у колосальних втратах загарбників. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 4 травня.

Зокрема, це відбувається на території Луганської області. Все більше лікарів із Російської Федерації прибуває для того, щоб лікувати поранених окупантів, яких дуже багато.

"Так, у Хрустальний (Красний Луч) прибули лікарi з Башкортостану, а до самого Луганську у шпиталі прибули лікарі з Московської області. Попередньо їм обіцяють ротацію через місяць, але попередні бригади вже перебувають на ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.) 3-4 місяці без заміни", — йдеться у повідомленні.

Головна причина, як зазначили у ЦНС, великі втрати супротивника, через що довелося значно збільшити кількість шпиталів у Луганській області.

Це призводить до ще однієї загрози, яку окупанти створюють для місцевого населення. Цивільним особам не надається медична допомога та їх відправляють одразу лікуватися на територію Російської Федерації.

Ще 23 квітня в ЦНС заявляли, що більшість лікарень на Донеччині обслуговують виключно військових Російської Федерації. Місцеві жителі змушені самі боротися зі своїми недугами.

"Однак у багатьох лікарнях росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, щоб використовувати їх як живий щит. Адже окупанти бояться розгортати велику кількість польових шпиталів через страх того, що місцеві партизани передадуть координати силам оборони", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня в ЦНС повідомляли, що РФ на окупованих територіях відкрила фейкове "журналістське товариство". Російських пропагандистів координує наближений до Євгена Пригожина росіянин Олександр Малькевич.