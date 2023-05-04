Атака БПЛА в РФ: на військовому аеродромі знищили Ан-124 "Руслан" (фото)

Вибух не тільки знищив один вантажний літак, а й пошкодив друге повітряне судно, залишивши пробоїну у його фюзеляжі.

У ніч проти 3 травня на військовому аеродромі Сєща Брянської області (РФ) невідомі знищили вантажний літак АН-124-100. Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі організації "Легіон "Свобода Росії".

"Квазі-уряд РФ замовчує реальні втрати бойових літаків внаслідок нічної атаки безпілотника і нам є, що про це сказати: повністю знищено АН-124-100", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

Також стало відомо, що інший такий літак отримав пошкодження фюзеляжу: через уламки в літаку утворилася пробоїна.

Зауважимо, що ринкова вартість одного такого літака коливається в межах $70 млн.

Аеродром Сєща: що про нього відомо

Сіща – військовий аеродром у Брянській області, розташований поблизу однойменного селища.

На аеродромі базується 566-й військово-транспортний авіаційний Сонячногірський Червонопрапорний ордена Кутузова полк. На озброєнні полку перебувають літаки Ан-124. Також на аеродромі базується ВАТ "Державна авіакомпанія "224 літний загін", що належить Міністерству Оборони, котре експлуатує Іл-76 і літаки 566-го військово-транспортного авіаполку.

З 24 лютого 2022 року з аеродрому злітали винищувачі-бомбардувальники СУ-34 для атаки на територію України, зокрема міста Чернігів.

У квітні 2022 року Росія перебазувала на аеродром Сєща частину гелікоптерів, що трималися на території Білорусі. Тоді в Сєщі фіксували розміщення 19 винищувачів та щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які раніше там базувалися. У травні 2023 року аеродром використовувався для запусків БПЛА Шахід-136.

Під час нічної атаки дронів на військовому аеродромі в Сєщі знаходилося щонайменше 10 літаків

Нагадаємо, 3 травня ЗМІ написали про чергову диверсію на Брянщині. Там дрони атакували аеродром та пошкодили літак Ан-124. Пропагандисти відзвітували про майже успішну роботу ППО та таємниче "зникнення" одного з дронів. Пошкоджений літак Ан-124, як стверджують росЗМІ, не експлуатувався.

Того ж дня колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін влаштував істерику через масовані атаки та обстріли ЗСУ. Він оприлюднив невтішне зведення минулої доби та зазначив, що вибухи й диверсії зафіксовані відразу в 4 регіонах РФ.