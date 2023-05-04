У ЗСУ передбачили, що з появою Patriot пілоти РФ частіше губитимуть бомби в Бєлгороді (відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що у ворожих льотчиків "коліна будуть труситись" від думок про можливий контакт з американськими ЗРК. Він розповів, які системи складуть основу протиповітряної оборони України.

Американські ЗРК Patriot впливатимуть психологічно на російських льотчиків та спонукатимуть їх не доносити снаряди до кордону з Україною. Про це заявив LIGA.net речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Військовий підкреслив, що розміщувати Patriot поблизу кордону не можна, адже в такому разі комплекси стають "легкою здобиччю" для артилерії РФ.

"Тому, що розвідувальні безпілотники нікуди не діваються, вони завжди будуть пильнувати зверху. Їх хоч і знищують, але вони є. Так само є у ворога і космічна розвідка, і радіолокаційна розвідка, і агентурна розвідка — вони будуть намагатись визначити місцеположення, особливо західних, систем ППО", — пояснив Ігнат.

Речник зазначив, що американські ЗРК потрібно розміщувати на віддаленні та захищати малим ППО. Проте він завірив, що Patriot все одно може стати "дієвим аргументом" на певних напрямах для впливу на ворожу авіацію.

"Пілот Су-35, знаючи, що він потенційно знаходиться у зоні досяжності такої системи… Уже коліна будуть труситись. Він буде реагувати на ці потреби — внутрішній моральний фактор і фактор самозбереження банальний. Він думатиме: "Може, я ту бомбу раніше запущу, на 10-15 кілометрів, хто там буде знати?" Ну, і впаде вона десь там в Бєлгороді. Але якщо комплекси почнуть ще їх нищити — це буде взагалі. І я думаю, таки це станеться", — сказав Ігнат.

Він підкреслив, що Patriot треба більше, адже лінія боєзіткнення з ворогом довга. Речник повідомив, що дальність цих комплексів складає від 100 до 150 кілометрів.

"Але це і так багато, тому що зараз ми маємо максимальну дальність С-300 до 75 кілометрів. З розумінням, що її треба тримати на відстані від кордону", — зазначив Ігнат.

Військовий наголосив, що Україна окрім Patriot потребує більше систем "земля-повітря" SAMP/T, а також ЗРК середньої дальності NASAMS та IRIS-T. Ці чотири системи, за словами Ігната, складатимуть основу ППО Повітряних сил, яку підсилюватимуть ППО Сухопутних військ.

Коментар речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната (про ЗРК Patriot — з 5:28)

Нагадаємо 4 травня Володимиру Зеленському на військовій базі у Нідерландах показали озброєння, яке країна надає Україні. Зокрема, нідерландські партнери мають поставити захисникам ЗРК Patriot.

Також 4 травня Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України розповіло про ліквідацію ворожого дрона-розвідника. Захисників шокувала конструкція "унікального" БПЛА.