Наслідки очевидні: атаку БПЛА на Кремль не могли спланувати росіяни — ексдипломат РФ

За словами колишнього представника РФ в ООН у Женеві Бориса Бондарєва, атаку швидше за все організували проукраїнські агенти у російській столиці.

Російські спецслужби не могли організувати атаку безпілотників на Кремль через величезні репетиційні втрати Росії. Про це заявив колишній російський дипломат, який звільнився після початку повномасштабної війни з Україною у 2022 році, Борис Бондарєв виданню Newsweek.

За його словами, теорія про те, що передбачуваний удар безпілотників по Кремлю був операцією Росії під чужим прапором, немає сенсу.

"Однак, якщо ми розглядаємо теорію про фальшивий прапор, неясно, які вигоди можуть бути для Росії, тоді як негативні наслідки для іміджу РФ є очевидними", — сказав він журналістам.

Він вважає, що за цією операцією стоїть Україна. Принаймні таку версію він називає найвірогіднішою. Щоправда, дрони не могли летіти безпосередньо з території України. Швидше, Київ має своїх агентів у Москві.

Науковий співробітник Програми трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі зазначив, що загалом він схильний погодитися з Бондарєвим.

Він заявив, що інцидент може лише виправдати ескалацію щодо України з боку Росії. Однак він парадоксально показує, наскільки слабка російська ППО.

"Я поставив би свої гроші на Україну або проукраїнські елементи в Росії", — сказав Борсарі.

За його словами, протягом останніх кількох тижнів інші аналогічні атаки з використанням як військових, так і модифікованих комерційних безпілотників були спрямовані на нафтобази в окупованому Криму, а також прикордонних регіонах Росії.

"Атака на Кремль дотримується консолідованої схеми й показує не тільки те, що Україна має можливості для завдання ударів по важливих цілях у Росії, що є величезним пропагандистським імпульсом, але й те, що російська система ППО вразлива", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що в Держдумі РФ вигадали новий спосіб боротьби з "дронами ЗСУ". За словами депутата Анатолія Вассермана, російська система протиповітряної оборони є недостатньо чутливою для того, щоб фіксувати невеликі об'єкти.

Ще повідомлялося, що в Росії глушать систему GPS після атаки БПЛА на Кремль. У Москві росіяни зіткнулися з навігаційними збоями – у разі місцеперебування у певних районах пристрою показують інші локації. У поліції розповіли, що така ситуація спостерігатиметься під час підготовки до параду.