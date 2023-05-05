ЗСУ контратакують на кількох ділянках, а ЗС РФ не досягли жодних успіхів у Бахмуті, — ISW

Обмежений характер можливого просування українців у районі Бахмута, за словами аналітиків, свідчить про те, що контратака була локалізованою тактичною операцією.

Сили оборони України провели кілька успішних тактичних операційна Бахмутському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 4 травня.

Ситуація на Луганщині

4 травня ЗС РФ продовжували оборону на Куп’янському напрямку. У Міноборони РФ відвітували про відбиття 6 атак українських ДРГ на північний схід, схід і південний схід від Куп’янська (Харківська область). ЗС РФ також обстріляли українські позиції за 11 км на північний схід від міста Куп’янськ. За повідомленням російських пропагандистів, 3 і 4 травня вздовж лінії зіткнення на Куп'янському напрямку тривали взаємні артилерійські обстріли та працювала розвідка.

Також росіяни повідомили про просування на південь від Кремінної. 4 травня російські мілблогери заявили, що чеченський "Сівер-Ахмат" прорвав українську оборону на фільтрувальній станції "Західна" в районі Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та розблокував певні шляхи постачання в Білогорівку, а танк Т-90М 2-го армійського корпусу ЛНР наступає на Сіверськ з Білогорівки.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що 4 травня ЗС РФ вели безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки.

Ситуація на Донеччині

За повідомленням аналітиків Інституту, 4 травня ЗС РФ не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях.

Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни вели невдалі наступальні дії поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Маркового (14 км на північний захід від Бахмута) та Нью-Йорка (30 км на південний захід від Бахмута).

У Міноборони РФ своєю чергою повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" захопили 2 квартали в Бахмуті. Зокрема, очільник ПВК Євген Пригожин 3 травня заявив, що "вагнерівці" просунулися в Бахмуті на 230 метрів і що Сили оборони контролюють 2,64 квадратних кілометрів міста. 3 і 4 травня російські мілблогери стверджували, що "вагнерівці" просунулися в західній частині Бахмута, хоча ISW не має візуального підтвердження просування росіян у місті.

Сили оборони, ймовірно, провели обмежену контратаку на південний захід від Бахмута. Зокрема, контратакували в районі Курдюмівки та змогли тут просунутися.

"Обмежений характер можливого просування українців свідчить про те, що контратака була локалізованою тактичною операцією", — зауважують в ISW.

4 травня ЗС РФ продовжували наступ на фронті Авдіївка-Донецьк. За повідомленням Генштабу ЗСУ, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Російська сторона стверджувала, що ЗС РФ витіснили ЗСУ з позицій на околицях Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і просунулися до західної Мар’їнки, а Сили оборони здійснили контратаку поблизу Старомихайлівки (19 км на південний захід від Авдіївки).

"Можливо, це частина ймовірної тривалої схеми обмежених та локалізованих українських контратак уздовж цієї ділянки лінії фронту", — вважають аналітики Інституту.

4 травня ЗС РФ не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донеччини, а за повідомленням російських військкорів, Сили оборони стали активніше зондувати позиції росіян в цьому районі. Військкори закликали російські джерела не робити передчасних висновків, що така діяльність є початком контрнаступу ЗСУ.

Ситуація на півдні

Російські окупанти повідомили, що відбили спроби української розвідки на Запоріжжі в районі міста Оріхів. Російська сторона наголосила, що українські операції були локалізованими діями, а не початком контрнаступу, і що українські сили вели операції під Оріховим у березні та квітні 2023 року.

ЗС РФ і далі продовжують створювати небезпеку для Запорізької АЕС перед українським контрнаступом. 3 травня місія МАГАТЕ повідомила про збільшення скупчення російської військової техніки на ЗАЕС, зокрема, озброєння та вибухівки на території 4-го енергоблока. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що МАГАТЕ не робила жодних заяв, а поширена в мережі інформація — провокація української сторони проти ЗАЕС.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку бійці НГУ відбили в окупантів свій танк, який раніше змушені були залишити через поранення та загибель членів екіпажу.

Раніше повідомлялося, що "вагнерівці" у Бахмуті готуються до "пекельного" штурму ЗСУ, а очільник ПВК видав розпорядження — використовувати їх до останнього солдата.