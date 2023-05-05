РФ змушена використовувати застарілу техніку, але її ще достатньо для продовження війни, – ЗСУ

Рік війни в Україні та героїчна оборона українських захисників істотно скоротила "автопарк" російської військової техніки, через що ЗС РФ все більше почали використовувати застарілі танки та БМП.

Російські окупанти ще мають ресурси для продовження війни проти України, зокрема, достатній запас військової техніки, хоч вона і застаріла. Про це в ефірі телемарафону 5 травня повідомив речник Східного угрупування військ Збройних Сил України Сергій Череватий.

"Ворог, на жаль, ще має запаси і має можливість поповнювати їх, проте з кожним днем наші героїчні воїни роблять все, щоб цей запас зменшити", – сказав він.

За його словами, в результаті успішного контрнаступу Сил оборони в Харківській області Україна затрофеїла чимало новітньої ворожої техніки, через що зараз на багатьох напрямках ЗС РФ "пересіли" на техніку старого зразка: БМП-1, БТР-60, танки Т-62 тощо.

"Наш рік боротьби і знищення техніки ворога позначаються на його бойовому потенціалі, проте в кількісному плані, на жаль, хоч і дещо застарілу техніку, але він ще має", – сказав Сергій Череватий.

Він також додав, що на сьогодні пріоритетним для ворога залишається захоплення Бахмута. Тут окупанти зосередили основні свої зусилля. Протягом минулої доби ворог 19 разів атакував позиції Сил оборони України в районі Бахмута, здійснив 229 обстрілів і 2 авіанальоти.

Своєю чергою українські захисники добряче "насипали" російським загарбникам і знищили 133 окупанти і ще 166 поранили. Також Сили оборони "демілітаризували" ворожий ЗР Г К "Панцир", 3 станції РЕБ, 2 самохідні установки, 2 гаубиці, одну БМП та 8 польових складів з БК.

Нагадаємо, що ЗС РФ поставили собі за мету — захопити Бахмут до 9 травня. Це вже 17-й чи 18-й дедлайн, який російські окупанти ставлять щодо захоплення українського міста-фортеці.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, 4 травня російські окупанти не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях.