РФ працює на війну: Індія хоче локалізувати виробництво російської зброї, — ЗМІ

Через вторгнення в Україну індійський уряд хоче локалізувати російську зброю, щоб виробляти її для власних потреб. Кооперація можлива не тільки з Кремлем, але й із іншими країнами.

Після зустрічі міністрів оборони РФ та Індії оформили план виробництва російського оборонного обладнання та запчастин на індійській території. Про це повідомляє Defense News.

Міністр оборони Раджнатх Сінгх зустрівся з російським міністром Сергієм Шойгу. Під час зустрічі на Шанхайській організації співробітництва сторони обговорили промислове партнерство. РФ може взяти участь у програмі "Made In India", яка спрямована на збільшення внутрішнього виробництва в Індії. Нині залежність індійської армії від РФ у закупівлях зброї складає 60%, тому індійський уряд намагається створити спільні підприємства для розвитку вітчизняної промисловості.

Із російського боку в спільних із Індією проєктах можуть взяти участь "Уралвагонзавод", "Техмаш", "Базальт", НВО Машинобудування, "Вертольоти Росії", "Алмаз-Антей", Центр судноремонту "Зірка" та низка інших. Колишній фінансовий радник Міноборони Індії Аміт Коушіш заявив, що індійські компанії можуть виробляти широкий спектр деталей, однак він сумнівається, що угоду вдасться реалізувати. Потрібна багаторівнева співпраця.

Тому Аміт Коушіш вважає, що індійські компанії можуть розробляти продукцію за власними проєктами з країнами, які теж використовують російську зброю. Також Віаджіндер Такур, експерт із російських питань, заявив, що РФ може виявитися нездатною до того, щоб допомогти Індії локалізувати виробництво. Нині вся російська оборонка зосереджена на тому, щоб виробляти зброю для війни проти України.

"У довгостроковій перспективі найкращим варіантом для Індії є локалізація виробництва запчастин для російського обладнання", — пояснив Такур.

Нагадаємо, 25 березня ЗМІ писали, що між РФ та Індією назріває новий конфлікт, оскільки Кремль не може задовольнити попит на постачання зброї.

10 квітня в МЗС України заявили, що Зеленський очікує на дзвінок від премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді.