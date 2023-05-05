Росіяни масово депортують дітей із Херсонської області під приводом медоглядів, — ISW

Окупаційна адміністрація регіону вже анонсувала, що 36 лікарів із різних російських регіонів 10 травня приїдуть для медичного огляду місцевих дітей. Аналітики вважають, що незабаром неповнолітніх відправлять "на реабілітацію" в Росію.

Російська окупаційна влада продовжує анонсувати плани щодо проведення нових медичних обстежень українських дітей на окупованих територіях. Судячи з усього, робиться це для подальшого вивезення дітей "на реабілітацію" в Росію. Про це повідомляє Інститут дослідження війни у зведенні від 4 травня.

Військові дослідники посилаються на заяву голови окупаційної адміністрації Володимира Сальдо, який 3 травня сказав, що 36 лікарів із чотирьох російських регіонів 10 травня приїдуть в окуповану Херсонську область для проведення медичних оглядів. Назви регіонів не згадувалися.

Російські окупанти продовжують посилювати заходи безпеки, щоб не допустити партизанських атак на окупованих територіях. Сальдо також повідомив, що будуть організовані нові пункти перевірок, щоб запобігти диверсії. Він нагадав, що на підконтрольній РФ Херсонській області продовжує діяти воєнний стан.

У новому звіті ISW також ідеться про те, що ЗСУ проводять контратаки на кількох ділянках фронту, а російські війська не мають успіхів у Бахмуті. За даними дослідників, можливе просування України в районі Бахмута має обмежений локальний характер. Про скасування масових заходів повідомили в десятках російських міст та окупованому Криму.

Також повідомлялося, що кремлівське керівництво використовує удари дронів у Москві як привід, щоб не проводити військовий парад 9 травня та не демонструвати потужність своєї армії, яка неабияк зменшилася через війну в Україні.