Українські журналісти потрапили під обстріл біля Бахмута (відео)

Позиції сил оборони, на яких була присутня знімальна група, були обстріляні окупантами з мінометів. Військовослужбовці спокійно відреагували на приліт та заявили, що для них це вже звична справа.

Знімальна група працювала на Бахмутському напрямку та потрапила під обстріл. Відео публікує телеканал Freedom.

Росіяни обстріляли українські позиції з мінометів у той момент, коли журналісти спілкувалися з бійцями щодо ситуації на цьому напрямі. Журналісти, звичайно, отримали свою частку "адреналіну", але бійці відреагували абсолютно спокійно. Потім зізналися, що для них це вже звичайна справа й вони звикли до таких обстрілів.

Водночас у Костянтинівці Донецької області почастішали ворожі обстріли. Тому поліція Донецької області вкотре звернулася до місцевих жителів із закликом евакуюватися.

За повідомленням поліції Донбасу, за останню добу від ворожих ударів постраждав 21 населений пункт. Руйнувань зазнали 66 цивільних об'єктів.