ЗСУ знищили склад боєприпасів ПВК "Вагнер" під Бахмутом (відео)

За словами заступницi міністра оборони Ганни Маляр, Сили оборони не дають противнику виконувати бойові завдання та проводять активні дії щодо ліквідації складів окупантів. Все це відбувається на тлі заяв Пригожина про "снарядний голод".

Збройні сили України у напрямку Бахмута змогли знищити місця зберігання боєприпасів ПВК "Вагнер". Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону 5 травня.

За її словами, українські захисники продовжують чинити сильний опір противнику на Донбасі і проводять при цьому активні штурмові дії.

Цього разу вдалося ліквідувати ще один склад боєприпасів, який належав бійцям ПВК "Вагнер", і все це на тлі заяв Євгена Пригожина щодо дефіциту снарядів.

"Наші Сили оборони чинять не просто потужний опір, а й не дають виконати ворогові завдання. Не дають прорвати оборону. З нашого боку також здійснюються активні штурмові дії. Зараз є новина, що нашими бійцями знищено місця зберігання боєприпасів "вагнерівців", — йдеться у повідомленні.

При цьому окремо Ганна Маляр зазначила, що росіяни мають величезну схильність до символізму, тому окупанти, найімовірніше, продовжать спроби захоплення міста Бахмут до 9 травня.

Нагадаємо, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав ролик, у якому стверджував, що його бійці збираються залишити місто Бахмут на Донбасi 10 травня, оскільки у них відсутні боєприпаси, а Міноборони РФ на чолі із Сергієм Шойгом не виконують вимоги.

Також 5 травня речник Східного угруповання Сергій Череватий зазначив, що подібні заяви від російських осіб можуть мати інший мотив і не відповідати дійсності. Зокрема заява Євгена Пригожина могла бути пов'язана не з боєприпасним "голодом", а з людським.