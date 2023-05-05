"Шукають причини, щоб піти": у ЗСУ відреагували на заяву Пригожина про Бахмут

За словами спікера Східного угрупування Сергія Череватого, "вагнерівці" зазнають на Донбасі не боєприпасного голоду, а людського. Їм катастрофічно не вистачає людей.

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У Збройних силах України відреагували на заяви власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що той має намір вивести своїх бійців із Бахмута 10 травня. Свою думку з цього приводу висловив спікер Східного угруповання військ Сергій Черевий у коментарі ВВС 5 травня.

За його словами, заяви росіян можуть мати власну мету і зовсім не відповідати дійсності. Робиться це з двох причин: у "вагнерівців" закінчується людський резерв, а між Євгеном Пригожиним та Міністерством оборони РФ продовжується внутрішнє протистояння.

"Протягом багатьох місяців Пригожин намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу. За цю добу знищено 137 оккупантів, 202 поранено, вони зазнають великих втрат. Отже, вони шукають причини, щоб піти", — йдеться у повідомленні.

При цьому Сергій Череватий вважає, що насправді у ПВК "Вагнер" не боєприпасний голод, а людський. Голова Міноборони Сергій Шойгу не відправляє їм на допомогу людей у такій кількості, яку хотілося б побачити Євгену Пригожину.

У ВСУ також вважають, що незважаючи на заяви про передачу позицій, "вагнерівці" продовжать атакувати ЗСУ. Тільки за останню добу зафіксовано 43 бойові зіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.

"Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони й надалі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня", — йдеться у повідомленні.

Заява Євгена Пригожина: ПВК "Вагнер" збираються залишити Бахмут

У п'ятницю, 5 травня, в мережі з'явилося відео записане Євгеном Пригожиним. Він заявив, що його бійці збираються залишити місто Бахмут у Донецькiй областi 10 травня, оскільки у них відсутні боєприпаси.

"Офіційно звертаюся до начальника генерального штабу, міністра оборони, верховного головнокомандувача та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнер", від імені командування ПВК "Вагнер", що 10 травня 2023 року ми змушені передати позиції в населеному пункті Бахмут підрозділам міністерства i вивести залишки ПВК "Вагнер" до тилових таборів, щоб зализати рани", — йдеться у повідомленні.

При цьому окремо він заявив, що брак боєприпасів на рівні 70%, що призводить до великих втрат серед особового складу. Дата 10 травня була обрана для того, щоб нібито дати росіянам спокійно провести День Перемоги.

Нагадаємо, що вранці 5 травня глава ПВК "Вагнер" оприлюднив відео з ліквідованими в Бахмуті російськими окупантами та істеричним тоном звинуватив у їхній загибелі міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.