Депортація Росією українських дітей може бути воєнним злочином, – ОБСЄ (документ)

На думку експертів ОБСЄ, насильницьке переміщення українських дітей також може бути геноцидом.

Експертна місія ОБСЄ дійшла висновку, що насильницьке переміщення українських дітей на тимчасово окуповані території та на територію Російської Федерації може бути прирівняне до воєнного злочину. Про це йдеться у відповідному звіті, опублікованому на сайті ОБСЄ 4 травня.

У "Звіті про порушення та зловживання міжнародного гуманітарного права та прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, пов'язані з насильницьким переміщенням та/або депортацією українських дітей до Російської Федерації", сказано:

"Насильницьке переміщення або депортацію українських дітей вважаємо можливим воєнним злочином та/або злочином проти людяності. Поки ми підтримуємо такі кваліфікації, ми також вважаємо, що в ці частини має бути включене поняття про те, що цей злочин також може бути геноцидом".

У документі зазначається, що відповідно до статті II Конвенції 1948 року "Про запобігання злочинам та покарання за них", під геноцидом розуміється дія, яка вчиняється, щоб знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Це може бути вбивство, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень або психічного розладу, навмисне створення нестерпних умов життя, запобігання народжуваності, а також примусове переведення дітей однієї групи до іншої групи.

"Таким чином, насильницьке переведення чи депортація українських дітей до російської національної групи може являти собою геноцид", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, експертна місія ОБСЄ встановила, що дітей вивозили на території РФ і на тимчасово окуповані території України, з кількох причин, що виявилися "легендою". Це евакуація з міркувань безпеки, передача з метою усиновлення чи патронатного виховання та тимчасове перебування у так званих таборах відпочинку.

У цей же день Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що російська окупаційна влада продовжує анонсувати плани щодо проведення нових медичних обстежень українських дітей на окупованих територіях. Зважаючи на все, робиться це для подальшого вивезення дітей "на реабілітацію" до Росії.