Шойгу навмисно виснажує сили ПВК "Вагнер": у ЦНС назвали причину

Представники українського підпілля вважають, що конфлікт між воєнно-політичними елітами Росії вийшов на новий етап.

Заява Євгена Пригожина про нібито вихід ПВК "Вагнер" з Бахмута говорить про посилення його конфлікту з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. Про це повідомили у Центрі національного спротиву 5 травня.

Автори публікації зазначили, що минулого місяця Євген Пригожин розпочав інформаційну кампанію, засновану на виведенні бійців ПВК "Вагнер" із Бахмута. Вже тоді підприємець критично висловлювався у бік Міноборони РФ та його глави.

На думку представників підпілля, заява Пригожина про нібито звільнення "вагнерівців" з Бахмута говорить про те, що конфлікт між російськими військово-політичними елітами вийшов на новий рівень.

"Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов розглядали "Вагнер", як гарматне м'ясо. Водночас позиція Шойгу щодо не постачання боєприпасів для "вагнерівців" насамперед пов'язана з особистим конфліктом із Пригожим у боротьбі за вплив у Кремлі", — заявили у ЦНС.

У джерелі також зазначили, що нестача снарядів — не єдина проблема ПВК "Вагнер". Пригожину також обмежили можливість поповнювати особовий склад новими кадрами, оскільки Путін бачить загрозу зростання окремих військових формувань.

"Міноборони Росії системно виснажувало "Вагнер", щоб суттєво зменшити потенціал ПВК, що за собою веде і послаблення впливу самого Пригожина", — вважають у підпіллі.

Нагадаємо, що 5 травня Євген Пригожин записав відео, в якому показав трупи своїх найманців, а також облаяв міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова. За його словами, дефіцит боєприпасів у ПВК "Вагнер" сягає 70%.

Того ж дня засновник ПВК "Вагнер" звернувся з промовою до командування ЗС РФ, заявивши, що "вагнерівці" змушені передати позиції в Бахмуті підрозділам Міністерства оборони РФ і вивести залишки своїх підрозділів у тилові табори, щоб "зализати рани".

Ми також писали, що 5 травня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про знищення українськими військовими місця зберігання боєприпасів ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку.