Росіяни обстріляли групу поліцейських, які евакуювали жителів Бахмута: є жертва (відео)

Місцеві жителі до евакуації ховалися у підвалі в зоні активних боїв та перебували на межі виснаження — у них закінчувалася їжа.

Російські загарбники обстріляли групу правоохоронців, які вивозили мешканців Бахмута Донецької області у безпечніше місце. Внаслідок атаки окупантів загинула жінка. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

"Правоохоронці отримали інформацію, що у Бахмуті потребує евакуації група місцевих жителів у кількості приблизно 20 осіб. Будівля, де вони сховалися, розташована в максимальній близькості до лінії фронту. Щоб звільнити людей, знадобилися значні сили та ресурси", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві жителі ховалися у підвалі у зоні активних боїв і перебували на межі виснаження — у них закінчувалася їжа. Військові забирали цивільних на спецтранспорті та передавали їх поліцейським в обумовленому місці.

З лінії бойових дій людей вивозили окремими групами. Евакуювати вдалося лише 5 осіб, які на той час перебували в укритті, місцезнаходження інших невідоме.

"По дорозі ворог накрив екіпажі вогнем. Літню жінку вбило на очах у сина, решта людей не постраждала. Попри нещадні обстріли, злагоджені дії учасників операції дозволили уникнути значних жертв", — розповіли правоохоронці.

Голова поліції Донецької області Руслан Осипенко закликав евакуюватися жителів Костянтинівки та Часового Яру, а також усіх населених пунктів, наближених до "гарячих точок", до того, як доведеться "заплатити найвищу ціну".

Нагадаємо, 5 травня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що попри заяву глави ПВК "Вагнер" про те, що 10 травня він виведе своїх найманців з-під Бахмута, українська сторона не вважає, що ситуація у місті зміниться кардинально.

Цього ж дня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ в напрямку Бахмута знищили місця зберігання боєприпасів ПВК "Вагнер". За її словами, українські захисники продовжують чинити сильний опір противнику на Донбасі та здійснюють при цьому активні штурмові дії.