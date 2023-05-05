"Питання кількох годин": Кадиров запропонував замінити Пригожина в Бахмуті

Голова Чечні Рамзан Кадиров запропонував направити воювати в Бахмуті замість "вагнерівців" бійців загону "Ахмат". Посадовець обурений тим, що Міноборони РФ не реагує на заяви Євгена Пригожина.

Голова Чечні Рамзан Кадиров прокоментував заяву Євгена Пригожина про вихід бійців ПВК "Вагнер" з Бахмуту 10 травня. Про це відомо з поста, опублікованого 5 травня у соцмережах.

"Мені, як і кожному небайдужому до долі нашої країни, неприємно чути останні заяви Євгена Вікторовича і подвійно неприємно, що керівництво Міноборони Росії не коментує чи не зустрічається з керівництвом ПВК "Вагнер" для ухвалення будь-якого рішення чи роз'яснення", — написав Кадиров.

Він нагадав, що чеченські підрозділи воювали з найманцями ПВК "Вагнер" у Попасній, Сєверодонецьку, Лисичанську та інших населених пунктах Донецької та Луганської областей. Голова Чечні наголосив, що засуджує фільмування тіл загиблих бійців для суспільного резонансу, та запропонував замінити "вагнерівців" у Бахмуті.

"Так, якщо піде старший брат Пригожин та "Вагнер", то Генштаб втратить досвідчений бойовий підрозділ, і на його місце в Бахмуті прийде молодший брат Кадиров і "Ахмат". Якщо сценарій все ж таки буде таким, то наші бійці вже готові висунутись і зайняти місто. Це питання кількох годин", — заявив Кадиров.

Нагадаємо, 5 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео з заявою, що найманці вийдуть з Бахмута до тилових таборів 10 травня. Він пояснив це потребою "зализати рани" та приреченістю на "безглузду загибель".

Однак також 5 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що заява може бути військовою хитрістю. Вона розповіла, що ворог навпаки стягує сили для захоплення Бахмута.