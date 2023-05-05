"Стягують війська": в ЗСУ прокоментували заяву Пригожина про вихід з Бахмута 10 травня

За словами Ганни Маляр, окупанти досі намагаються окупувати Бахмут до 9 травня, тому командування фіксує навпаки стягування військ.

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Заява власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина можуть бути військовою хитрістю та обманом. Про це повідомила заступника голови Міноборони Україна Ганна Маляр.

Російські війська стягують свої сили, щоб захопити Бахмут до 9 травня. За словами Маляр, командування фіксує стягування військ з інших напрямів, включно з "вагнерівцями". Окупанти замінюють найманцями штурмові загони елітних десантників, які зараз намагаються штурмувати місто.

Вона також долала, що українські військові продовжують тримати оборону.

"Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", — заявила Маляр.

Також полковник та військовий аналітик Петро Черник сказав, що заяви Пригожина можуть бути військовою хитрістю. Він може навмисно показувати себе слабшим, щоб заманити противника у непідготовлений бій. Тому що після заяви Пригожина про відхід військ, є спокуса почати власні наступальні дії, але насправді нічого не змінюється, бо ворог залишається на місці.

Нагадаємо, 5 травня спікер Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що "вагнерівці" закінчуються, в цьому причина заяв Пригожина, а не в снарядному голоді.

Вранці 5 травня Євген Пригожин повідомив, що 10 травня він накаже найманцям ПВК "Вагнер" покинути Бахмут через снарядний голод. Бійців виведуть, щоб "зализати рани".