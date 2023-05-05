Світло, як удень: у Бахмуті ЗС РФ застосували фосфорні бомби (фото, відео)

Містяни в місцевих чатах опублікували фото нічного Бахмута, освітленого білим світлом. Люди впевнені, що їхнє місто ЗС РФ атакують або фосфорними бомбами, або термітом.

У Бахмуті, за який уже кілька місяців точилися запеклі бої, російські військові застосували фосфорні снаряди. Відповідне фото з'явилося в одному з місцевих Телеграм-каналів у п'ятницю, 5 травня.

На ньому видно, що на місто падають бомби — ймовiрно, із білим фосфором. Так російські військові та найманці ПВК "Вагнер" намагаються підсвітити поле бою.

Зі свого боку, жителі Бахмута у коментарях під відео розповіли про те, що окрім фосфору окупанти застосовують ще якийсь газ.

Також вони наголосили, що місто висвітлюється снарядами нерівномірно. Це може свідчити, що для ЗС РФ зараз важлива конкретна ділянка міста.

Крім того, люди висловили припущення, що окупанти замість фосфорних снарядів можуть використовувати терміт — порошкоподібну суміш алюмінію з оксидами різних металів. При запаленні інтенсивно вона згоряє, виділяючи багато тепла.

У місцевих чатах з'явилися фото та відео, на яких видно, що РФ застосувала боєприпаси, схожі на фосфорні

Станом на 22:20 Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили справжність знімків та відео, що поширилися в інтернеті.

"Стоїмо! Воїни ССО разом із побратимами продовжують захищати Бахмут", — підписали відеоролик військові.

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що ЗСУ знищили склад боєприпасів ПВК "Вагнер" під Бахмутом. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Сили оборони не дають противнику виконувати бойові завдання та проводять активні дії щодо ліквідації складів окупантів. Все це відбувається на тлі заяв Пригожина про "снарядний голод".

3 травня ЗМІ також писали про те, що ЗС РФ лише за добу завдали майже 400 ударів. Зі свого боку, українським військовим вдалося за добу, як заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ліквідувати 105 окупантів, знищити зенітно-ракетний комплекс "Бук" та кілька гармат та САУ "Гвоздика".