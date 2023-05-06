Бояться контрнаступу ЗСУ: Міноборони РФ відмовилося від наступу в Бахмуті, — ISW

Аналітики зазначили, що нещодавні гнівні повідомлення та шантаж Пригожина свідчать, що Міністерство оборони відмовилося від планів захопити Бахмут.

Міністерство оборони Росії відмовилося від продовження атак у Бахмуті. Натомість вона вирішила зосередитися на обороні, щоб підготуватися до контрнаступу ЗСУ. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 5 травня повідомляється, що таким чином ПВК "Вагнер" та Євген Пригожин поставлені у дуже невигідне становище.

"Відчутний відчай Пригожина на відео, один на яких показує трупи нещодавно загиблих бійців "Вагнера", знаменує собою значний риторичний перегин у його безперервних закликах Міноборони Росії посилити підтримку "Вагнера" в Бахмуті", — сказано у звіті.

За словами аналітиків, гнівні повідомлення та шантаж Пригожина свідчать, що Міністерство оборони відмовилося від планів захопити Бахмут. Вирішили зосередитися на іншому аспекті театру бойових дій таким чином, щоб підірвати здатність "вагнерівців" діяти ефективно.

Однак, як повідомляється, ПВК "Вагнер" не відмовилася від повного захоплення Бахмута, попри брак боєприпасів. Пригожин не виявив готовності переходити до оборони межі міста.

Нагадаємо, що 5 травня Пригожин анонсував вихід найманців ПВК "Вагнер" із Бахмута. За словами "кухаря Путіна", рада командирів окупаційного формування прийняла рішення утримувати позиції та продовжувати наступ на місто до 10 травня 2023 року, щоб "День перемоги зустріти блиском російської зброї".

Також повідомлялося, що в ЦНС заявили, що Шойгу навмисно виснажує сили ПВК "Вагнер". Представники українського підпілля вважають, що конфлікт між воєнно-політичними елітами Росії вийшов на новий етап.

Крім того, в документах Пентагону, що просочилися в мережу, йдеться, що між Пригожиним і Мініоборони РФ вже давно триває конфлікт. Глава "вагнерівців" Пригожин звертався до Путіна особисто, щоб той дозволив йому набирати зеків та іноземців у своє угруповання. Проте президент РФ став на бік російських генералів.