"Історична подія": Повітряні сили визнали, що вперше збили ракету "Кинджал"

За словами генерал-лейтенанта Миколи Олещука, балістичну ракету уразили завдяки ЗРК Patriot. Він привітав українців, але попросив надалі не розповсюджувати таку інформацію передчасно.

У ніч проти 4 травня захисники України збили російську крилату ракету Х-47 "Кинджал", яка раніше вважалася невразливою. 6 травня командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук офіційно визнав це у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вночі винищувач МіГ-31К запустив Х-47 "Кинджал" із території Росії, проте українські військові змогли збити її із зенітно-ракетного комплексу Patriot, отриманого від США. Росіяни неодноразово вихвалялися, ніби такі балістичні ракети неможливо уразити системами ППО чи ПРО, крім того, вони нібито не пропускають електромагнітне випромінювання та радіохвилі, а тому практично невидимі для радарів.

"Вітаю український народ із історичною подією. Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал", — звітував Микола Олещу. — Не треба бігти, як кажуть в Україні, поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог".

Командувач додав, що Повітряні сили України повідомлятимуть докладну інформацію про збиті об'єкти, але у свій час. Він також попросив українців не панікувати під час обстрілів і вірити в сили ППО.

5 травня вперше з'явилася інформація про те, що ЗСУ перехопили над Києвом гіперзвукову ракету ЗС РФ "Кинджал". У мережі з'явилися фотографії уламків нібито збитої ракети, що зовні відрізняється від крилатої Х-22 або балістичної "Іскандер". Водночас КМВА повідомила про ураження дронів Shahed і ракети, ймовірно, "балістичного типу".

Того ж дня спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат спростував перехоплення ракети "Кинджал". За його словами, 4 травня сили ППО не зафіксували застосування балістичних ракет.