Новий обмін полоненими: додому повернулися 45 захисників і захисниць України (фото)

Із тих, хто повернувся на батьківщину, — 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів. Є й військовий, котрий уже двічі побував у полоні окупантів.

У суботу, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими, під час якого 45 українських захисників повернулися додому. Про це розповів голова ОП Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

"Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та три захисниці "Азовсталі". Усі вони нацгвардійці з підрозділу, створеного 9 років тому на азовських берегах", — ідеться в повідомленні.

Серед тих, хто повернувся на батьківщину: 35 рядових і сержантів, а також 10 офіцерів.

За словами Єрмарка, є ті військовополонені, які одружилися в період оборони Маріуполя, перебуваючи на території заводу "Азовсталь".

Повернення додому українських захисників

Є воїн, який уже вдруге повернувся з російського полону. Ще до масштабного вторгнення військ РФ в Україну він перебував у полоні протягом 2,5 року.

Українські захисники, що повернулися додому

Його схопили під час Широкинської операції, але після звільнення він одразу ж повернувся до свого підрозділу й потім повторно опинився в полоні після виходу військових із "Азовсталі".

Українські захисники, які повернулися додому

Сьогодні захисник України знову повертається додому, зазначив представник ОП, який спільно з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими продовжує виконувати завдання президента України Володимира Зеленського та повертати "всіх наших людей".

Нагадаємо, що 26 квітня Україна повернула 44 військовополонених, серед яких були бійці НГУ, ЗСУ та ДПСУ. Крім того, були й поранені українські захисники, яких зазнавали тортур у полоні.

Раніше Фокус розбирався в тому, де утримують українських військових у полоні у ПВК "Вагнер" і як обмінюють.