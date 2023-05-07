"Страждаємо щодня": Україна побоюється, що контрнаступ не виправдає надій, — WP

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у світі трохи переоцінені очікування від майбутніх подій на полі бою, а президент Володимир Зеленський продовжує наполягати на постачанні зброї, яка є табу для західних партнерів.

Українські високопосадовці мають побоювання щодо контрнаступу і вважають, що він може не виправдати надій західних партнерів. Про це повідомляє видання The Washington Post після спілкування з президентом Володимиром Зеленським та головою Міноборони Олексієм Резніковим 6 травня.

Зазначається, що вищі посадові особи хочуть знизити рівень очікувань від контрнаступу Збройних Сил України, оскільки побоюються, що він може не виправдати себе.

Олексій Резніков зазначив, що "очікування від нашої контрнаступальної операції переоцінені у світі", і більшість людей чекають чогось величезного, але в результаті це може бути "емоційне розчарування".

"Підготовка до контрнаступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила українських чиновників перед складним питанням: який результат буде достатнім, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон? Дехто побоюється, що якщо українці зазнають невдачі, Київ може втратити міжнародну військову допомогу чи зіткнутися з новим тиском із вимогою розпочати переговори з Москвою", — йдеться в повідомленні.

При цьому, якщо переговори розпочнуться за таких обставин, то вони включатимуть здачу територій, але для Києва це неприйнятно.

Президент України Володимир Зеленський також висловлювався із цього приводу. Він вважає, що чим більше перемог ЗСУ здобувають на полі бою, тим більше потім допомоги дають західні союзники.

Завищені очікування від контрнаступу можуть бути пов'язані з попереднім успіхом української армії у Харкові та Херсонській області. "Ми надихали, бо вважалося, що ми впадемо протягом 72 годин", — каже міністр оборони.

Але зараз передбачити масштаб успіху він не може. Це може бути і 10 кілометрів, а може і 200. Російські окупанти мають вигідну географічну перевагу, що створює окремі перешкоди, тому потрібно якомога більше зброї.

Володимир Зеленський вважає, що через вiдсутнicть далекобійної артилерії ЗСУ не змогли витіснити росіян із територій на лівому березі Дніпра Херсонської області, а союзники відмовляються її надавати.

"Вони можуть забрати звідти війська і перекинути їх на схід або на південь. І все одно вони підкріплюються. Чому? Тому, що вони знають, що ми не можемо до них дістати... і ми страждаємо щодня, бо вони мають можливість стріляти по нашим людям", — сказав президент України.

Нагадаємо, у зведенні військових дослідників ISW за 5 травня зазначається, що ЗС РФ бояться контрнаступу ЗСУ, і тому Міноборони РФ відмовилося від наступу в Бахмуті.