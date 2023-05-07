ЗС РФ намагаються відтягнути контрнаступ ЗСУ за допомогою Бахмута, — експерт (відео)

За словами військового оглядача Олександра Мусієнка, Кремль цілком влаштовує ситуація, що склалася на Донбасі. Вони сконцентрувалися на стратегії захисної оборони.

Російську Федерацію може цілком влаштовувати ситуація, що склалася сьогодні у Бахмуті Донецької області. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу 7 травня.

За його словами, російські окупанти продовжують штурми Бахмута та перекидають туди свої сили. Це свідчить про те, що Кремль може влаштовувати ситуація в Бахмуті і вони намагаються відтягнути контрнаступ, який готують ЗСУ. Тобто вони обрали захисну стратегію та перебувають в обороні.

"Те, що відбувається в Бахмуті, Росію цілком влаштовує. Росіяни досі хапаються за Бахмут як за рятівну соломинку для себе. Вони думають, що Україна переміщатиме туди резерви, які не можуть бути залучені для контрнаступу ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Окремо Олександр Мусієнко наголосив на тому, що росіяни хочуть відтягнути контрнаступ українських захисників і намагаються витягнути якомога більше військових на цей напрямок.

"Це така захисна стратегія росіян, які намагаються відтягувати таким чином, як вони гадають, наш контрнаступ", — продовжив оглядач.

Нагадаємо, 6 травня повідомлялося, що контрнаступ України може розпочатися після "заколоту" ПВК "Вагнер". За словами адмірала Майка Х'юїта, оборона Бахмута, можливо, стане стратегічним переломом у війні, а Україна продемонструвала, що коли надаються потрібні ресурси, росіяни відступають.