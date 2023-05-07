"Вагнер" залишається в Бахмуті, найманцям передадуть зброю та боєприпаси, — Пригожин

За словами власника ПВК, Міноборони РФ надало генерала Сергія Суровікіна як посередника між "вагнерівцями" та відомством, а також дозволило діяти на Бахмуті на свій розсуд.

Євген Пригожин заявив, що у Міноборони Росії пообіцяли найманцям ПВК "Вагнер" надати боєприпаси. Про це у неділю, 7 травня, повідомляє пресслужба Пригожина.

За словами Пригожина, у ніч проти 7 травня ПВК "Вагнер" отримала перше за весь час війни бойове розпорядження. Найманцям пообіцяли необхідну кількість боєприпасів та озброєння.

"Нам обіцяють боєприпасів та озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій. Нам клянуться, що на фланзі буде все виставлено, що необхідно для того, щоб нас "не підрізав" противник. Нам говорять про те, що ми можемо діяти в Артемівську [Бахмуті] так, як вважаємо за потрібне", — заявив Пригожин.

За словами голови ПВК "Вагнер", Міноборони РФ також надало посередника між відомством і найманцями генерала Сергія Суровікіна, якого Путін у жовтні 2022 року призначив командувачем окупаційних військ на війні в Україні.

"А це єдина людина із зіркою генерала армії, яка вміє воювати. Більше з цією зіркою жодної людини розумної немає", — додав Пригожин.

У ПВК "Вагнер" у Бахмуті закінчуються боєприпаси

5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він показав трупи безлічі бійців, які загинули за добу, 4 травня, і вилаявся на адресу керівництва ЗС РФ: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Невдовзі Євген Пригожин анонсував вихід ПВК "Вагнер" із Бахмута 10 травня через дефіцит озброєння. Він заявив, що найманці планують передати позиції регулярним частинам ЗС РФ.

Того ж дня Рамзан Кадиров запропонував замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті загоном "Ахмат". За його словами, чеченські бойовики готові зайняти місто протягом кількох годин.

6 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи передадуть позиції в Бахмуті загону "Ахмат" із Чечні. Він попросив Кадирова якнайшвидше відправити своїх бійців, поки ПВК "Вагнер" остаточно не вичерпала свій бойовий потенціал.

Нагадаємо, 6 травня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті писали, що Міноборони Росії відмовилося від продовження атак у Бахмуті. Натомість воно вирішило зосередитися на обороні, щоб підготуватися до контрнаступу ЗСУ.