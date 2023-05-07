Китай посадить РФ за стіл: WSJ дізналася, як наступ ЗСУ вплине на переговори щодо України

За словами європейських та американських чиновників, заклики до миру звучать все частіше через побоювання Заходу щодо неможливості підтримки України під час довгої війни. Пекін хочуть перевірити на здатність відігравати роль миротворця.

Запланований Україною контрнаступ здатний відкрити дорогу до переговорів між Києвом та Москвою до кінця 2023 року. Про це розповіли газеті The Wall Street Journal (WSJ) 7 травня чиновники із США та Євросоюзу.

Усадити Росію за стіл переговорів може Китай. Такий варіант стане певним зрушенням у мисленні представників Заходу, особливо США, які критично сприймали ідею залучення Пекіна до мирної ініціативи через його близькість до Москви, пише видання.

Держсекретар Ентоні Блінкен публічно висловлював неспокій щодо того, що Пекін може допомогти розрядити конфлікт.

Пекін може допомогти розрядити конфлікт, упевнені деякі представники Заходу

"Цей підхід ґрунтується на точці зору неможливості жодної зі сторін війни боротися нескінченно. Готовність Пекіна грати роль у міжнародних мирних переговорах має бути перевірена", — зазначили автори.

Більшість опитаних WSJ чиновників, як і раніше, не впевнені в готовності Росії вести переговори про припинення вогню за президента Володимира Путіна.

Зацікавленість Штатів у переговорах, за словами співрозмовників, зближує їх із частиною європейських країн, які бажають закінчення повномасштабної війни чи хоча б зниження її інтенсивності.

Європейські чиновники та головні представники в Раді нацбезпеки Сполучених Штатів підтримують ідею мирних переговорів. Держдеп та ЦРУ перед дипломатичними ініціативами хочуть побачити, як відбувається наступ ЗСУ, зазначає WSJ.

Високопосадовці в Парижі та Берліні очікують, що Білий дім спробує полегшити переговори після очікуваних успіхів ЗСУ. Ціль полягає в тому, щоб Україна повернула собі важливу територію на півдні — це буде успіхом навіть якщо Росія збереже інші окуповані території, додала газета.

Переговори України та РФ: чому на Заході схиляються до мирової?

Поштовх до переговорів відбувається на тлі побоювань, що західні союзники не зможуть підтримувати Україну, якщо війна зайде у глухий кут. Основна проблема — це постачання боєприпасів, адже західні промислові потужності не в змозі задовольнити власні потреби за підтримки ЗСУ, зазначили кілька офіційних осіб та керівники підприємств ВПК.

Деякі чиновники в європейських урядах говорять про високий рівень втрат військ та техніки в Україні Фото: акула

Західні лідери повільно наближаються до консенсусу, що припинення великої війни буде найкращим варіантом, сказала колишній співробітник Ради національної безпеки, працівник Інституту Брукінгса Фіона Хілл.

Ряд високопосадовців у європейських урядах говорять про високий рівень втрат військ та техніки в Україні та попереджають, що її населення менше ніж 1/3 від населення Росії.

Польща, країни Балтії та деякі чиновники у Великій Британії вважають, що Україні треба дати час, щоб досягти успіхів, навіть якщо майбутній наступ не змінить ситуацію на полі бою.

"Неможливо визначити, як виглядатимуть будь-які переговори, але в Парижі та Берліні заявили про зацікавленість у широко сформульованій угоді про припинення вогню, яка потенційно може залучити Китай до його гарантів", — кажуть джерела.

Нагадаємо, що нещодавно видання The Washington Post писало про побоювання українських високопосадовців щодо результатів контрнаступу, які нібито "не виправдають сподівань Заходу".

Президент Чехії Петр Павел 7 травня заявив про можливі великі втрати України під час контрнаступу. За його оцінками, ЗСУ не зможуть використати фактор раптовості, як під час деокупації Харківської області.