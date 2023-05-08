"Росіяни люблять дати": у Міноборони розповіли, чи буде загострення на фронті до 9 травня

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, за час війни вже було чимало святкових дат, коли від ЗС РФ чекали провокацій та посилень обстрілів, але цього не сталося. Проте українці мають бути готові до підступності супротивника.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, чи варто чекати на загострення на фронті 9 травня. Про це вона 8 травня написала у своєму Telegram-каналі.

На думку Маляр, неможливо на 100% стверджувати чи спростовувати те, що росіяни можуть щось готувати на 9 травня в Україні.

Заступниця міністра зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ від росіян чекали загострення на різні святкові дати, проте нічого такого не відбувалося.

"Вірогідність загострення буде завжди, незалежно від дати, доки триватиме війна. Те, що росіяни люблять дати та історичні паралелі — так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострилися". Тому, загострення може бути, може не бути. Ми завжди маємо бути готовими до підступності ворога та оборони", — підкреслила Маляр.

Можливі провокації Росії на 9 травня

7 травня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що 9 травня російські спецслужби можуть готувати провокації проти населення Росії. Також існує ймовірність, що росіяни намагатимуться втягнути Білорусь у війну проти України.

В українській розвідці вважають, що така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

Нагадаємо, 5 травня полковник ЗСУ Анатолій Штефан заявив, що масова "евакуація" мирних жителів із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області може свідчити про підготовку провокації ЗС РФ. На думку воєначальника, росіяни примусово вивозять українських жінок та дітей із їхніх будинків на бази відпочинку біля узбережжя, маючи намір прикритися.