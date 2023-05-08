Ракетний удар по Одесі: що відомо про наслідки удару Х-22

В результаті ударів незначні поранення отримали три працівники складу, куди прилетіла російська ракета Х-22.

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі високошвидкісних Х-22. В результаті атаки відомо про 3 поранених. Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

Відомо, що станом на ранок 8 травня в результаті влучання ракети Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури. Троє людей з-поміж працівників складу отримали незначні поранення, вони отримали медичну допомогу на місці. Нікого з поранених не госпіталізували. Разом з тим одна людина вважається зниклою безвісти. Рятувальники продовжують оперативно-рятувальні роботи.

Вирва від удару ракети Х-22

Ліквідовували пожежу 90 рятувальників, вогонь охопив площу 10 тисяч квадратних метрів.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ відзвітували, що по Одесі було випущено ракети з бомбардувальників Ту-22М3. Усього зафіксовано 8 пусків ракет з мису Тарханкут в окупованому Криму. Частина ракет не досягла своїх цілей.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про нічний обстріл російськими військами. Було збито 35 з 35 дронів-камікадзе Shahed-136.

8 травня в Міноборони України заявили, що складно спрогнозувати, чи буде загострення війни до 9 травня. Ганна Маляр каже, що за час війни було чимало святкових дат, коли чекали ударів, але цього не ставалося.