Гвинтівка FN FAL. Як головний конкурент АК-47 допомагає Україні у війні з РФ

"Права рука демократії" або "гвинтівка вільного світу" — саме так називають бельгійський FN FAL у світі. Бо він пройшов силу-силенну кількість бойових дій, а нині допомагає ЗСУ відбивати російське повномасштабне вторгнення.

Бельгійська легка автоматична гвинтівка FN FAL є однією з найрозповсюдженіших зразків зброї у світі. Тому Фокус розібрався, як розробили зброю, на що вона здатна, та чи використовують її в ЗСУ.

FN FAL — історія розробки бельгійської гвинтівки

Історія розробки бельгійської гвинтівки йде коренями у післявоєнний час. Перший прототип FN FAL було створено ще у 1946 році. Він мав калібр 7,92x33 мм Kurz, який розроблявся та використовувався німцями у їхній штурмовій гвинтівці Sturmgewehr 44. Розробником FN FAL виступили два інженери Д'єдонне Сев і Ернест Верв'є.

Вже за пару років Велика Британія звернулася до виробника з проханням створити FN FAL під калібр 7х43 мм та у конфігурації булпап. Після оцінки FN було вирішено відмовитись від булпап й зосередитись на традиційному дизайні зброї.

Необхідність у створенні автомата пояснюється досвідом Другої світової. Країни визнали ефективність та значущість особистого автоматичного озброєння для піхоти. Нацистська Німеччина створила проміжний калібр Kurz, який є потужнішим за пістолетним та меншим за гвинтівки.

З початку розробки FN FAL бельгійці створювали гвинтівку під різні калібри:

1949 рік — під британський патрон 7х43 мм;

1950 — тестування зброї в США. Вони визнають переваги конструкції, але пропонують патрон Т65 калібру 7,62х51 мм.

Врешті у 1953 році починається серійне виробництво FN FAL та перші прийняття на озброєння в Канаді під назвою C1, Великобританії — L1 SLR та інших країнах. Окрім цього Бельгія, Австрія, Велика Британія, Австралія та Бразилія купують права на ліцензійно виробництво легких гвинтівок.

список офіційних виробників FN FAL Виробники FN FAL

Пізніше 7,62х51 мм став основним калібром у країнах НАТО. Існує неофіційна версія, що Штати мали прийняти на озброєння FN FAL, а країни Альянсу прийняти патрон Т65 (за іншими даними Т25). Однак якщо ця домовленість й існувала, то США не дотримались своїх умов, й прийняли на озброєння М14. Пізніше у 1976 році країни НАТО вирішили провести сумісні випробування куль трохи меншого калібру. Результатом спільної роботи 11 країн стало створення патрону 5,56х45 мм, який використовується і зараз.

З початку 1953 року виготовлення FN FAL не зупинили. Деякі країни використовують й виробляють їх і зараз. З моменту початку серійного виробництва було виготовлено понад 2 млн гвинтівок.

В чому особливість гвинтівки FN FAL

FN FAL швидко почав набувати популярності, починаючи з кінця 1950-х років. Особливо після того, як британці успішно використали гвинтівку FN FAL проти комуністичного повстання в Малайзії. Окрім США, всі країни НАТО перейшли на FN FAL, тому він став основною зброєю для захисту "прапора свободи" у 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. Вважається, що як раз бельгійська гвинтівка стала основним конкурентом радянського АК-47.

FN FAL називають "правою рукою демократії"

У 1980-х роках популярність FN FAL досягла свого піка — гвинтівку використовували понад 90 країн світу. За цей час форма FN FAL покращувалася, щоб відповідати умовам часу. Було створені модифікації з укороченим варіантом для командос, зі складеним прикладом, з укороченим стволом та складеним прикладом для десанту та інші.

Технічні характеристики FN FAL:

швидкострільність — 650-700 куль на хвилину;

початкова швидкість кулі — 823 метри на секунду;

прицільна дальність — 650 метрів;

максимальна ефективна дальність — 500 метрів.

Таку широку популярність гвинтівка здобула завдяки зусиллям британців продавати L1A1 у свої колишні колонії в Африці та Азії. Зброя не всюди була ефективною, але через поляризованість світу та велику кількість конфліктів у країнах Африки та Азії FN FAL у різних варіантах все ж завоював популярність. До того ж калібр 7,62x51 був смертоноснішим за радянський 7,62х39.

Огляд FN FAL від експертів США

FN FAL — які конфлікти та війни пройшла гвинтівка

За свою майже 80-річну історію FN FAL у різних версіях встиг повоювати майже на всіх континентах. Серед них:

повстання Мау-Мау у Кенії;

Кубинська революція;

Вʼєтнамська війна;

війна у Родезії;

Шестиденна війна в Ізраїлі;

війна на виснаження Ізраїля з Єгиптом;

війна Судного дня

громадянська війна в Лівані;

війна на Фолклендських островах;

громадянська війна у Руанді;

Сирійська війна;

вторгнення в Ірак;

російсько-українська війна.

Ізраїльскі гвинтівки FN FAl

Це лише короткий список конфліктів та воєн, у яких використовували FN FAL. Однак варто зазначити декілька моментів. В кліматичних умовах Ізраїля FN FAL був не дуже ефективним через вразливість конструкції до пилу, тому Армія оборони Ізраїля перейшла на американську М-16. Військові використовували FN FAL під час Шестиденної війни проти Єгипту, Йорданії, Сирії та Іраку з Алжиром.

Використання FN FAL в Україні

У жовтні 2022 року стало відомо, що в бійців ЗСУ зʼявились бельгійські гвинтівки FN FAL PARA — це версія зі складеним прикладом та довжиною ствола 533 мм. Кількість переданої зброї невідома. Українські військові отримали гвинтівки зі ствольною коробкою типу 3, яка датується випуском після 1973 року. У виданні "The Armourer's Bench" зв'язались з одним з українських захисників, щоб дізнатися, що він думає про бельгійську зброю. Командир мінометного взводу Михайло заявив, що йому сподобалася гвинтівка і за час експлуатації була лише одна несправність. Під час інтенсивного бою гільзу заклинило, однак проблему вдалося швидко вирішити.

Боєць ЗСУ з FN FAL під час оборони Бахмута

Інший військовий також отримав FN FAL PARA замість української UAR-10. Він відзначив, що бельгійська гвинтівка дуже вибаглива й не любить бруду, і ще вона трохи важча за АК, що відчувається в боях. В автоматичному режимі веденні вогню автомат стає дуже неточним, а все міняється під час стрільби одиночними пострілами.

Боєць ЗСУ з імпровізованим камуфляжем й міховими подушками на FN FAL

Загалом військовий не дуже задоволений FN FAL, він сказав: "На мою думку, вона вже застаріла, не практична і часто дуже незручна". Обидва військові на початку року захищали Бахмут.

Варто зазначити, що в ЗСУ постачають FN FAL з тепловізійною оптикою ATN THOR. Таку гвинтівку побачили у бійця 103-ї окремої бригади територіальної оборони.