Гвинтівка FN FAL. Як головний конкурент АК-47 допомагає Україні у війні з РФ
"Права рука демократії" або "гвинтівка вільного світу" — саме так називають бельгійський FN FAL у світі. Бо він пройшов силу-силенну кількість бойових дій, а нині допомагає ЗСУ відбивати російське повномасштабне вторгнення.
Бельгійська легка автоматична гвинтівка FN FAL є однією з найрозповсюдженіших зразків зброї у світі. Тому Фокус розібрався, як розробили зброю, на що вона здатна, та чи використовують її в ЗСУ.
FN FAL — історія розробки бельгійської гвинтівки
Історія розробки бельгійської гвинтівки йде коренями у післявоєнний час. Перший прототип FN FAL було створено ще у 1946 році. Він мав калібр 7,92x33 мм Kurz, який розроблявся та використовувався німцями у їхній штурмовій гвинтівці Sturmgewehr 44. Розробником FN FAL виступили два інженери Д'єдонне Сев і Ернест Верв'є.
Вже за пару років Велика Британія звернулася до виробника з проханням створити FN FAL під калібр 7х43 мм та у конфігурації булпап. Після оцінки FN було вирішено відмовитись від булпап й зосередитись на традиційному дизайні зброї.
Необхідність у створенні автомата пояснюється досвідом Другої світової. Країни визнали ефективність та значущість особистого автоматичного озброєння для піхоти. Нацистська Німеччина створила проміжний калібр Kurz, який є потужнішим за пістолетним та меншим за гвинтівки.
З початку розробки FN FAL бельгійці створювали гвинтівку під різні калібри:
- 1949 рік — під британський патрон 7х43 мм;
- 1950 — тестування зброї в США. Вони визнають переваги конструкції, але пропонують патрон Т65 калібру 7,62х51 мм.
Врешті у 1953 році починається серійне виробництво FN FAL та перші прийняття на озброєння в Канаді під назвою C1, Великобританії — L1 SLR та інших країнах. Окрім цього Бельгія, Австрія, Велика Британія, Австралія та Бразилія купують права на ліцензійно виробництво легких гвинтівок.
Пізніше 7,62х51 мм став основним калібром у країнах НАТО. Існує неофіційна версія, що Штати мали прийняти на озброєння FN FAL, а країни Альянсу прийняти патрон Т65 (за іншими даними Т25). Однак якщо ця домовленість й існувала, то США не дотримались своїх умов, й прийняли на озброєння М14. Пізніше у 1976 році країни НАТО вирішили провести сумісні випробування куль трохи меншого калібру. Результатом спільної роботи 11 країн стало створення патрону 5,56х45 мм, який використовується і зараз.
З початку 1953 року виготовлення FN FAL не зупинили. Деякі країни використовують й виробляють їх і зараз. З моменту початку серійного виробництва було виготовлено понад 2 млн гвинтівок.
В чому особливість гвинтівки FN FAL
FN FAL швидко почав набувати популярності, починаючи з кінця 1950-х років. Особливо після того, як британці успішно використали гвинтівку FN FAL проти комуністичного повстання в Малайзії. Окрім США, всі країни НАТО перейшли на FN FAL, тому він став основною зброєю для захисту "прапора свободи" у 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. Вважається, що як раз бельгійська гвинтівка стала основним конкурентом радянського АК-47.
У 1980-х роках популярність FN FAL досягла свого піка — гвинтівку використовували понад 90 країн світу. За цей час форма FN FAL покращувалася, щоб відповідати умовам часу. Було створені модифікації з укороченим варіантом для командос, зі складеним прикладом, з укороченим стволом та складеним прикладом для десанту та інші.
Технічні характеристики FN FAL:
- швидкострільність — 650-700 куль на хвилину;
- початкова швидкість кулі — 823 метри на секунду;
- прицільна дальність — 650 метрів;
- максимальна ефективна дальність — 500 метрів.
Таку широку популярність гвинтівка здобула завдяки зусиллям британців продавати L1A1 у свої колишні колонії в Африці та Азії. Зброя не всюди була ефективною, але через поляризованість світу та велику кількість конфліктів у країнах Африки та Азії FN FAL у різних варіантах все ж завоював популярність. До того ж калібр 7,62x51 був смертоноснішим за радянський 7,62х39.
FN FAL — які конфлікти та війни пройшла гвинтівка
За свою майже 80-річну історію FN FAL у різних версіях встиг повоювати майже на всіх континентах. Серед них:
- повстання Мау-Мау у Кенії;
- Кубинська революція;
- Вʼєтнамська війна;
- війна у Родезії;
- Шестиденна війна в Ізраїлі;
- війна на виснаження Ізраїля з Єгиптом;
- війна Судного дня
- громадянська війна в Лівані;
- війна на Фолклендських островах;
- громадянська війна у Руанді;
- Сирійська війна;
- вторгнення в Ірак;
- російсько-українська війна.
Це лише короткий список конфліктів та воєн, у яких використовували FN FAL. Однак варто зазначити декілька моментів. В кліматичних умовах Ізраїля FN FAL був не дуже ефективним через вразливість конструкції до пилу, тому Армія оборони Ізраїля перейшла на американську М-16. Військові використовували FN FAL під час Шестиденної війни проти Єгипту, Йорданії, Сирії та Іраку з Алжиром.
Використання FN FAL в Україні
У жовтні 2022 року стало відомо, що в бійців ЗСУ зʼявились бельгійські гвинтівки FN FAL PARA — це версія зі складеним прикладом та довжиною ствола 533 мм. Кількість переданої зброї невідома. Українські військові отримали гвинтівки зі ствольною коробкою типу 3, яка датується випуском після 1973 року. У виданні "The Armourer's Bench" зв'язались з одним з українських захисників, щоб дізнатися, що він думає про бельгійську зброю. Командир мінометного взводу Михайло заявив, що йому сподобалася гвинтівка і за час експлуатації була лише одна несправність. Під час інтенсивного бою гільзу заклинило, однак проблему вдалося швидко вирішити.
Інший військовий також отримав FN FAL PARA замість української UAR-10. Він відзначив, що бельгійська гвинтівка дуже вибаглива й не любить бруду, і ще вона трохи важча за АК, що відчувається в боях. В автоматичному режимі веденні вогню автомат стає дуже неточним, а все міняється під час стрільби одиночними пострілами.
Загалом військовий не дуже задоволений FN FAL, він сказав: "На мою думку, вона вже застаріла, не практична і часто дуже незручна". Обидва військові на початку року захищали Бахмут.
Варто зазначити, що в ЗСУ постачають FN FAL з тепловізійною оптикою ATN THOR. Таку гвинтівку побачили у бійця 103-ї окремої бригади територіальної оборони.