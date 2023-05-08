Гарячі зіткнення: під Бахмутом ліквідовано 124 окупанти, — спікер ЗСУ

За словами представника Східного угруповання військ, російські окупанти не зазнають "снарядного голоду", оскільки на Бахмутському та Лімано-Купянському напрямках щодня використовують понад 25 тисяч снарядів.

Російські війська не залишають своїх намірів взяти Бахмут. За даними спікера Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, минулої доби, 7 травня, на Бахмутському напрямку сталося 29 бойових зіткнень. Про це Череватий розповів у понеділок, 8 травня, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Череватий повідомив, що ворог завдав по українських позиціях 415 ударів з реактивної та ствольної артилерії. При цьому супротивник застосував кілька авіанальотів. Череватий зазначив, що він не помітив жодного "снарядного голоду" в лавах окупантів, оскільки армія РФ використовує понад 25 тисяч снарядів за добу на Бахмутському та Лімано-Куп'янському напрямках.

"Шість авіанальотів сталося, 124 окупанти в цих боях було знищено, 164 отримали поранення. Також підбито ворожий танк Т-72, дві станції радіоелектронної боротьби "Стриж" та п'ять польових складів з боєприпасами", — повідомив Череватий.

Крім того, за словами Череватого, за останні дев'ять місяців втрати у складі росіян на Бахмутському напрямку становлять близько 20 тисяч людей.

"Йдеться про 100 тисяч втрат, з яких 20 тисяч — це летальні випадки у напрямку Бахмута за дев'ять місяців. Тому ми можемо говорити, що це ще дуже консервативний підрахунок. І я думаю, що подальша верифікація втрат призведе лише до її збільшення", — наголосив він.

Заяви Пригожина про "снарядний голод"

Нагадаємо, 5 травня керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин скаржився на критичну нестачу боєприпасів у своїх найманців у Бахмуті. Він записав відео, на якому показав трупи своїх бійців, які загинули за добу, 4 травня, і дуже різко висловився на адресу міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

У неділю, 7 травня, Пригожин повідомив, що Міноборони РФ відреагувало на його скарги і пообіцяло надати найманцям ПВК "Вагнер" боєприпаси, а також дало добро на дії в місті на "власний розсуд".