Палять документи і перевдягаються в цивільне: в Мелітополі ЗС РФ готуються до "жесту доброї волі"

У Мелітополі, за повідомленням місцевих, вже вибрався паспортний стіл, працівники звільнилися, а документи попалили.

Після оголошення евакуації на окупованій частині Запорізької області російські окупанти почали підготовку до "жесту доброї волі". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Колаборанти після оголошення евакуації на ТОТ Запорізької області згадали "жест доброї волі" окупантів в Херсоні і панікують, шукаючи спосіб уникнути покарання. Вони терміново палять документи, шукають інше житло з іншими сусідами, готують українську символіку. Сподіваються замести злочинні сліди та мріють, що через декілька років наступить строк давності та їх вже не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності", — проінформував Федоров.

Зокрема, в розвідувальній спільноті OSINT Бджоли, опублікували листування з місцевими жителями, які повідомляють, що паспортний стіл у Мелітополі вже "евакуювався", прихопивши офісну техніку. Приміщення зачинили, працівники звільнилися, а паспорти порвали та повикидали.

Також за повідомленням мелітопольців, фіксуються випадки, коли російські солдати кидають військову форму і перевдягаються в цивільне.

Нагадаємо, що у Генштабі зранку 8 травня повідомили, що в окупованому Токмаку колаборанти та окупаційна влада вивозять майно та свої родини, а у Веселому зачинили відділення поліції, а документацію попалили.

Раніше нацгвардієць у Запорізькій області перегнав танк просто під носом у окупантів. Зараз техніка воює на боці України.