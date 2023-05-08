Зеленський скликав Ставку до 9 травня: військові обговорили запаси озброєнь для атак на ЗС РФ

Військово-політичне керівництво аналізувало рівень забезпечення підрозділів Сил оборони зброєю та особовим складом. Особливу увагу приділили постачанням артилерійських боєприпасів та ракет для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський 8 травня скликав військово-політичне керівництво на засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це повідомили в Офісі президента.

Учасники обговорили наслідки недавніх повітряних атак російських військ, шляхи їх подолання, а також можливості посилення захисту населення та об'єктів цивільної інфраструктури.

Окремо заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та найближчі плани окупантів. Командувачі Об'єднаного стратегічного угрупування військ (ОСУВ) доповіли про перебіг бойових дій на дільницях фронту в межах відповідальності груп військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

Учасники Ставки проаналізували стан забезпечення підрозділів Сил оборони України озброєнням та боєприпасами, стан підготовки і комплектування особовим складом та технікою новостворених бригад.

Окремо військові присвятили час доповіді про постачання артилерійських боєприпасів та ракет усіх типів для ЗСУ цього року.

Нагадаємо, що командувач сухопутними військами Швеції генерал Карл Енгельбректсон 8 травня говорив про вичікувальний характер великої війни України та Росії. На його думку, ЗСУ зараз нарощують сили.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий казав, що 7 травня на Бахмутському напрямку було 29 бойових зіткнень із загарбниками. Українські військові ліквідували 124 окупанти.

Фокус 8 травня писав про переляк російського бізнесмена Андрія Ковальова, який передрік Росії сумне майбутнє після перемоги України. "Не дай Боже, Росія програє! Виріжуть усіх", — зазначав він.