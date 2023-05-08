Росіяни намагаються виснажити ЗСУ та зірвати контрнаступ, — Military Media Center

Російські солдати готуються до контрнаступу з боку ЗСУ. Для цього вони вживають заходів для максимального сковування оборонного потенціалу України.

Армія РФ зараз активно готується до можливого контрнаступу з боку українських збройних сил. Загарбники зосередили головні зусилля на підготовці до цієї події. Про це повідомили на медійному майданчику Сил оборони та безпеки України Military Media Center.

"За наявною інформацією, агресор продовжує активне перекидання з території Росії до районів оперативного призначення додаткового озброєння, військової, спеціальної техніки, а також накопичення крилатих та балістичних ракет та ударних БПЛА", — зазначили у Military Media Center.

Російські окупанти продовжують зміцнювати свої оборонні позиції на тимчасово захоплених територіях України, приділяючи особливу увагу встановленню фортифікаційного обладнання.

На деяких ділянках фронту російські окупанти продовжують наступальні операції для захоплення нових територій у східних областях України.

"Війська Росії вживають заходів для максимального виснаження та сковування оборонного потенціалу України, а також перешкоджання підготовці українських військ до можливого контрнаступу. Для цього вони, зокрема, активізували використання баражуючих боєприпасів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують штурми Бахмута та перекидають туди свої сили. Це свідчить про те, що Кремль може влаштовувати ситуація в Бахмуті і вони намагаються відтягнути контрнаступ, який готують ЗСУ. Тобто вони обрали захисну стратегію та перебувають в обороні.

6 травня повідомлялося, що контрнаступ України може розпочатися після "заколоту" ПВК "Вагнер". За словами адмірала Майка Х'юїта, оборона Бахмута, можливо, стане стратегічним переломом у війні, а Україна продемонструвала, що коли надаються потрібні ресурси, росіяни відступають.

Раніше президент Чехії Петро Павло застеріг офіційний Київ від поспішних рішень та дій під час контрнаступу. І підкреслив, що Київ матиме лише один шанс у 2023 році.