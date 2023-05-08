Уже придивилися місце: РФ хоче налагодити в Білорусі виробництво іранських "Шахедів", — ЦНС

За інформацією українського підпілля, робоча група з Тегерана прибула деякий час тому на "Гомельський радіозавод". Це дало б змогу російським окупантам вирішити логістичні проблеми, з якими вони зараз стикаються.

Російська Федерація намагається знайти можливість виробляти іранські безпілотники Shahed на території Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 8 травня.

За наявною інформацією, нещодавно на територію "Гомельського радіозаводу" в Білорусь прибула робоча група, що складалася з іранських інженерів. Організаторами цієї поїздки стали співробітники російської ФСБ та білоруського КДБ.

Вони обговорювали можливість початку виробництва дронів-камікадзе Shahed у Білорусі, які зараз активно постачає Іран для російських окупантів.

"Раніше наше підпілля повідомляло про те, що на базі гомельського заводу проводили доукомплектацію дронів. Відповідний розвиток подій свідчить про те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі", — йдеться в повідомленні.

Якщо росіянам вдасться налагодити повноцінне виробництво іранських ударних безпілотників неподалік від кордону з Україною, тоді Росія вирішить логістичні проблеми з транспортування дронів із Ірану. Все це негативно може вплинути на перебіг війни для України.

Атака "Шахедів" на Київ 8 травня: що відомо

У ніч із неділі на понеділок російські окупанти знову почали обстрілювати українські міста за допомогою іранських безпілотників. У результаті силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі 35 дронів-камікадзе, які летіли в напрямку столиці.

Запускали їх із аеродрому в селищі Сєща Брянської області.

Нагадаємо, 8 травня Фокус зібрав подробиці нічної атаки на Україну. Повідомлялося, що ЗС РФ запустили ракети X-22 по Одещині. Внаслідок влучення у великий склад виникла масштабна пожежа.