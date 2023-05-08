Нюрнберзька декларація: Кулеба привітав заклик до створення спецтрибуналу над росіянами

Нюрнберзька декларація закликає розширити повноваження Міжнародного кримінального суду та створити трибунал для судового переслідування за злочини, які були скоєні в Україні.

Дмитро Кулеба, керівник МЗС України, привітав схвалення Нюрнберзької декларації, в якій засуджують злочину агресію Росії проти України, що є ознакою порівняння майбутнього Спеціального трибуналу з Нюрнберзьким процесом над нацистами. Подробиці він 8 травня повідомив у Twitter.

Дипломат назвав вагомим сигналом у справі щодо майбутніх вироків за злочини проти українців. Він наголосив, що триває робота над створенням Спеціального трибуналу над росіянами.

"Я вітаю Нюрнберзьку декларацію, яка прямо пов’язує Нюрнберзький трибунал і Спеціальний трибунал", –– зазначив Кулеба.

Керівник МЗС України порівняв керівництво Російської Федерації з очільниками Третього Рейху. Він вважає, що російські лідери, як і нацистське керівництво 1945 року, має бути притягнуте до відповідальності за злочинну агресію.

Нюрнберзька декларація закликає створити трибунал для судового переслідування за злочини в Україні. У документі пропонується й розширити повноваження Міжнародного кримінального суду.

Нюрнберзька декларація Фото: Nuremberg Academy/Twitter

Фото: Nuremberg Academy/Twitter

Що таке Нюрнберзький процес

Трибунал над вороними злочинцями у Нюрбернзі проводився наприкінці Другої світової війни проти представників Третього Рейху. Його організували проти представників Третього Рейху за підготовку та здійснення вторгнень в інші країни та інші злочини під час Другої світової війни. Перший список головних воєнних злочинців, до якого входили 24 нацистських політиків, військових, ідеологів нацизму, опублікували 29 серпня 1945 року.

Нагадаємо, 14 квітня Лариса Ґаладза, пані посол Канади в Україні, заявила, що офіційна Оттава підтримує Міжнародний кримінальний суд і реалізує роботу з переслідування міжнародних злочинів у всьому світі, зокрема й в Україні. Вона вірить, що російське керівництво буде притягнуто за злочини проти українців.