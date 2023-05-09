Україна веде перемовини з Німеччиною щодо передачі БТР Fuchs та Boxer, – нардеп

Бронетранспортери Fuchs та Boxer німецького виробництва здатні посилити Сили оборони України напередодні контрнаступу ЗСУ.

Україна веде перемовини з Німеччиною про передачу БТР Fuchs та Boxer. Відповідна інформація опублікована у Twitter депутата Верховної ради Юрія Мисягіна, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Подробиці щодо постачання такої техніки він не назвав. Також невідомо кількість, яку може передати Бундесвер Збройним Силам України.

Чим цікавий БТР Fuchs для ЗСУ

БТР Fuchs – німецький колісний бронетранспортер-амфібія. На озброєння Бундесверу надійшов 1979 року. На його основі створено кілька модифікацій різного призначення. Технік має дизельний двигун, який видає 320 к.с. По шосе БТР пересувається з швидкістю 105 км/год. На озброєнні у бронетранспортера до 3×7,62-мм MG-3 або 2×7,62-мм MG3, а також протитанковий комплекс MILAN. Стан бронетехніки на контролі та аналізі цифрової інформаційно-аналітичної системи.

Характеристики БТР Boxer

Багатоцільовий бронетранспортер Boxer виготовлений спільно Німеччиною та Нідерландами. У липні 2011 перші п'ять одиниць цієї техніки взяли участь у військовій місії НАТО ISAF на території Афганістану. Нові модифікації Boxer отримали стандартизовану в НАТО мережеву архітектуру транспортних засобів NGVA.

БТР отримав композитну броню за технологією AMAP. Головне озброєння – 40 мм автоматичний гранатомет (Heckler & Koch GMG) або 12.7 мм кулемет (M3M). Потужний дизельний двигун MTU V8 199 TE20 здатен видати 711 к.с. Розвиває швидкість у 103 км/год.

Нагадаємо, 21 квітня Мисягін заявив, що ЗСУ отримали бронеавтомобілі MRAP Bushmaster PMV австралійського виробництва застосовуються у Збройних силах України. З його слів, Австралія вже передала українському війську близько 90 таких транспортних засобів.

Також нардеп 7 квітня заявив, що американські БТР Stryker уже використовуються у тренуванні в українському лісі. Відповідну техніку підрозділи Збройних сил України отримали від Сполучених Штатів.